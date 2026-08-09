به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ کامیار مهدی‌پور، امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در پنجاهمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و چهل‌ونهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استان در سالن غدیر استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای مدافع حرم، اظهار کرد:‎ دفاع مقدس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است و برنامه‌ریزی ویژه برای تکریم این هفته و تبیین معارف دفاع مقدس برای نسل حاضر و آینده انقلاب ضرورت دارد.‎

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به ابعاد معنوی و تاریخی دفاع مقدس افزود:‎ هفته دفاع مقدس تجلی سنت الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» و امتداد فرهنگ عاشورا است و آثار این فرهنگ را می‌توان در استقامت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح مشاهده کرد.‎

وی ادامه داد:‎ رهبر شهید انقلاب طی ۳۷ سال رهبری همواره بر نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب تأکید داشتند؛ بنابراین در تکریم و گرامیداشت دفاع مقدس، نیازمند تبیین ویژه این فرهنگ در سطوح مختلف جامعه هستیم.‎

مهدی‌پور با تأکید بر ضرورت تبیین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان و پژوهشگران، گفت:‎ تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی فرهنگ متعالی دفاع مقدس و مقاومت، امروز بیش از گذشته ضروری است و باید در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.‎

ضرورت ثبت و روایت خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد:‎ نشست پیشکسوتان با رهبر شهید انقلاب سنتی ارزشمند بود که امسال از این فیض و توفیق الهی بی‌نصیب هستیم و امیدمان به امام حی و حاضرمان حضرت آیت‌الله آقا سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است.‎

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس افزود:‎ دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید تحلیل‌ها، خاطرات و روایت‌های پیشکسوتان دفاع مقدس را که در کنار مردم و همراه آنان در صحنه‌های مختلف حضور داشتند، ثبت، مستندسازی و برای نسل‌های آینده تبیین کنند.‎

وی خاطرنشان کرد:‎ نشست‌های تبیینی در هفته دفاع مقدس باید با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود و از ظرفیت پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس برای انتقال تجربیات و معارف این دوران به نسل جوان استفاده شود.‎

مهدی‌پور همچنین از هماهنگی برای حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامه‌های نماز جمعه خبر داد و گفت:‎ هماهنگی لازم برای حضور پیشکسوتان به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در سراسر استان انجام شود تا مردم و به‌ویژه نسل جوان با ابعاد مختلف حماسه دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان آشنا شوند.‎

تولیدات هنری و فرهنگی دفاع مقدس تقویت شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت تولید محتوای متنوع برای هفته دفاع مقدس تصریح کرد:‎ تولیدات متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای هفته دفاع مقدس باید در دستور کار قرار گیرد و امسال نگاه ویژه‌ای به گرامیداشت این هفته خواهیم داشت.‎

وی افزود:‎ از صداوسیما نیز انتظار می‌رود در زمینه تهیه و پخش تولیدات هنری و فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و با استفاده از قالب‌های جذاب رسانه‌ای، این مفاهیم را به نسل جدید منتقل کند.‎

مهدی‌پور در ادامه با اشاره به توسعه فضاهای معنوی در استان گیلان اظهار کرد:‎ برای سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴ نقطه پیشنهادی جدید از سوی شهرستان‌ها برای احداث یادمان شهدا دریافت شده است.‎

وی با اشاره به تعبیر امام شهید درباره شهدا به‌عنوان «امامزادگان ما» افزود:‎ ضروری است نسبت به تکمیل و پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام یادمان‌های شهدای گمنام اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد و در صورت میزبانی گیلان از پیکر مطهر شهدای گمنام، فرآیند احداث یادمان‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.‎

۳۹ استاد گیلانی مجوز تدریس درس معارف دفاع مقدس را دریافت کردند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان خاطرنشان کرد:‎ تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام علاوه بر ایجاد فضاهای معنوی در نقاط مختلف استان، زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارتباط نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس فراهم می‌کند.‎

وی همچنین به موضوع «درس معارف دفاع مقدس و مقاومت» اشاره کرد و گفت:‎ این موضوع بر اساس دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است و در حال حاضر در استان گیلان، ۳۹ استاد موفق به دریافت مجوز تدریس از ستاد کل نیروهای مسلح شده‌اند.‎

مهدی‌پور تأکید کرد:‎ توسعه آموزش و پژوهش در حوزه دفاع مقدس و مقاومت و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و استادان مجرب می‌تواند نقش مهمی در انتقال علمی و مستند معارف این حوزه به نسل جوان داشته باشد.‎

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