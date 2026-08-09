به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ کامیار مهدیپور، امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در پنجاهمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و چهلونهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استان در سالن غدیر استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: دفاع مقدس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است و برنامهریزی ویژه برای تکریم این هفته و تبیین معارف دفاع مقدس برای نسل حاضر و آینده انقلاب ضرورت دارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با اشاره به ابعاد معنوی و تاریخی دفاع مقدس افزود: هفته دفاع مقدس تجلی سنت الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» و امتداد فرهنگ عاشورا است و آثار این فرهنگ را میتوان در استقامت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح مشاهده کرد.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب طی ۳۷ سال رهبری همواره بر نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف انقلاب تأکید داشتند؛ بنابراین در تکریم و گرامیداشت دفاع مقدس، نیازمند تبیین ویژه این فرهنگ در سطوح مختلف جامعه هستیم.
مهدیپور با تأکید بر ضرورت تبیین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان و پژوهشگران، گفت: تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی فرهنگ متعالی دفاع مقدس و مقاومت، امروز بیش از گذشته ضروری است و باید در برنامههای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت ثبت و روایت خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس
وی با اشاره به برگزاری نشستهای پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: نشست پیشکسوتان با رهبر شهید انقلاب سنتی ارزشمند بود که امسال از این فیض و توفیق الهی بینصیب هستیم و امیدمان به امام حی و حاضرمان حضرت آیتالله آقا سید مجتبی خامنهای(مدظلهالعالی) است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس افزود: دستگاهها و مجموعههای مختلف باید تحلیلها، خاطرات و روایتهای پیشکسوتان دفاع مقدس را که در کنار مردم و همراه آنان در صحنههای مختلف حضور داشتند، ثبت، مستندسازی و برای نسلهای آینده تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: نشستهای تبیینی در هفته دفاع مقدس باید با برنامهریزی دقیق برگزار شود و از ظرفیت پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس برای انتقال تجربیات و معارف این دوران به نسل جوان استفاده شود.
مهدیپور همچنین از هماهنگی برای حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامههای نماز جمعه خبر داد و گفت: هماهنگی لازم برای حضور پیشکسوتان بهعنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه در سراسر استان انجام شود تا مردم و بهویژه نسل جوان با ابعاد مختلف حماسه دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان آشنا شوند.
تولیدات هنری و فرهنگی دفاع مقدس تقویت شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت تولید محتوای متنوع برای هفته دفاع مقدس تصریح کرد: تولیدات متنوع فرهنگی، هنری و رسانهای برای هفته دفاع مقدس باید در دستور کار قرار گیرد و امسال نگاه ویژهای به گرامیداشت این هفته خواهیم داشت.
وی افزود: از صداوسیما نیز انتظار میرود در زمینه تهیه و پخش تولیدات هنری و فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس اهتمام ویژهای داشته باشد و با استفاده از قالبهای جذاب رسانهای، این مفاهیم را به نسل جدید منتقل کند.
مهدیپور در ادامه با اشاره به توسعه فضاهای معنوی در استان گیلان اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴ نقطه پیشنهادی جدید از سوی شهرستانها برای احداث یادمان شهدا دریافت شده است.
وی با اشاره به تعبیر امام شهید درباره شهدا بهعنوان «امامزادگان ما» افزود: ضروری است نسبت به تکمیل و پیشرفت پروژههای نیمهتمام یادمانهای شهدای گمنام اهتمام ویژهای صورت گیرد و در صورت میزبانی گیلان از پیکر مطهر شهدای گمنام، فرآیند احداث یادمانها با سرعت بیشتری دنبال شود.
۳۹ استاد گیلانی مجوز تدریس درس معارف دفاع مقدس را دریافت کردند
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان خاطرنشان کرد: تکمیل یادمانهای شهدای گمنام علاوه بر ایجاد فضاهای معنوی در نقاط مختلف استان، زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارتباط نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس فراهم میکند.
وی همچنین به موضوع «درس معارف دفاع مقدس و مقاومت» اشاره کرد و گفت: این موضوع بر اساس دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است و در حال حاضر در استان گیلان، ۳۹ استاد موفق به دریافت مجوز تدریس از ستاد کل نیروهای مسلح شدهاند.
مهدیپور تأکید کرد: توسعه آموزش و پژوهش در حوزه دفاع مقدس و مقاومت و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و استادان مجرب میتواند نقش مهمی در انتقال علمی و مستند معارف این حوزه به نسل جوان داشته باشد.
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