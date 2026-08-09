فیضیان رئیس مرکز حفظ آثار دفاع مقدس گیلان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم معارفه رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در پنجاهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور احسان قاسمی، دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کشور، سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.‎

در این مراسم، سرهنگ حسن فیضیان به‌عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان معرفی شد.‎

بر اساس این تغییر، سرهنگ پاسدار غلامرضا ملک‌علیپور که پیش از این به‌صورت همزمان مسئولیت ستاد کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان را برعهده داشت، همچنان به فعالیت خود در ستاد کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان ادامه خواهد داد.‎

سرهنگ حسن فیضیان پیش از این مسئولیت فرماندهی سپاه شهرستان لاهیجان را برعهده داشت و با این حکم، مسئولیت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان را عهده‌دار شد.‎

این مراسم در حاشیه پنجاهمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و چهل‌ونهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان برگزار شد.‎

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