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فیضیان رئیس مرکز حفظ آثار دفاع مقدس گیلان شد

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹
کد مطلب: 1850870
فیضیان رئیس مرکز حفظ آثار دفاع مقدس گیلان شد

سرهنگ حسن فیضیان در مراسمی با حضور مسئولان استانی به‌عنوان رئیس مرکز حفظ آثار دفاع مقدس سپاه قدس گیلان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم معارفه رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در پنجاهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور احسان قاسمی، دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کشور، سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.‎

در این مراسم، سرهنگ حسن فیضیان به‌عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان معرفی شد.‎

بر اساس این تغییر، سرهنگ پاسدار غلامرضا ملک‌علیپور که پیش از این به‌صورت همزمان مسئولیت ستاد کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان را برعهده داشت، همچنان به فعالیت خود در ستاد کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان ادامه خواهد داد.‎

سرهنگ حسن فیضیان پیش از این مسئولیت فرماندهی سپاه شهرستان لاهیجان را برعهده داشت و با این حکم، مسئولیت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان را عهده‌دار شد.‎

این مراسم در حاشیه پنجاهمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و چهل‌ونهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان برگزار شد.‎

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