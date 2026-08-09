بازداشت مدیر حسینیه انصارالعداله بحرین در پی برگزاری مراسم عزاداری اربعین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مقامات امنیتی بحرین، احمد زایر علی، مدیر حسینیه انصارالعداله در منطقه الدراز را در پی برگزاری موکب عزاداری روز اربعین بازداشت کردند.
دادستانی عمومی بحرین نیز زایر علی را به مدت هفت روز و به منظور انجام تحقیقات در بازداشت نگه داشته است. این اقدام، دومین مورد مشابه پس از بازداشت مدیران جمعیت ستره به شمار میرود.
دستگاههای امنیتی بحرین همچنان به کارزار خود علیه شهروندان شیعه ادامه میدهند و شعائر و فرائض دینی آنان را هدف قرار داده و موج گستردهای از بازداشتها را به راه انداختهاند.
در ماههای محرم و صفر نیز دستگاههای امنیتی بحرین صدها شهروند را به دلیل برگزاری و مشارکت در شعائر دینی هدف قرار دادهاند و با اعمال موانع، محدودیتها و تعیین دستورالعملهای مختلف، رویکردی فرقهگرایانه در قبال برگزاری این مراسم در پیش گرفتهاند.
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