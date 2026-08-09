گردهمآیی «فرشتگان مقاومت» بر گرد مزار رهبر شهید در حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع) صدها کودک و نوجوان در محفلی به نام «فرشتگان مقاومت» در حرم مطهر رضوی گردهم آمدند. در این گردهمآیی که به همت اداره امور قرآنی آستان قدس رضوی ترتیب داده شده بود، کودکان و نوجوانان بر گرد مزار رهبر شهید انقلاب حلقه زدند و با قاریان نوجوان به قرائت قرآن پرداختند.

در این محفل کودکان مهدهای کودک آستان قدس رضوی یا مهدالرضا و همچنین کودکان شهدای جنگ 12 روزه حضور داشتند. کودکان بعد از قرائت قرآن در حالی پرچم‌های سه رنگ ایران را در دست داشتند چند سرود حماسی از جمله «باید برخاست» را همخوانی کردند.

یکی دیگر از برنامه‌های این گردهمآیی، اجرای نمایشی با موضوع کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بود که توسط گروه نمایش و سرود ماجد برگزار شد و حال و هوای شورانگیزی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد کرد.

تلاوت و هم‌خوانی سوره اسراء توسط گروه قرآنی نورالرضا و همچنین قرائت دست‌جمعی سوره ضحی توسط شرکت کنندگان صورت گرفت و دعا و نیایش بصورت گروهی پایان بخش محفل فرشتگان مقاومت بود.

اداره امور قرآنی آستان قدس رضوی که مدیریت مهدهای قرآنی «مهدالرضا» را برعهده دارد علاوه بر این مسئولیت به طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی برای کودکان و نوجوانان زائر و مجاور در مشهد، استان خراسان رضوی و کل کشور می‌پردازد که اعضاء و متقاضیان فراوانی دارد و یکی از الگوهای فعالیت‌های قرآنی در ایران اسلامی به شمار می‌رود.