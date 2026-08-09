ائتلاف بدر عراق: تعرض به حشد الشعبی خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف پارلمانی «بدر» عراق با تأکید بر اینکه حاکمیت عراق خط قرمز است ، هدف قرار دادن حشد الشعبی را تجاوز به عراق و حاکمیت آن دانست.
این ائتلاف در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر کرد، هشدار داد که خون شهدا مسئلهای گذرا و قابل چشمپوشی نیستو تأکید کرد: عراق عرصهای باز برای تجاوزات نخواهد بود.
این ائتلاف همچنین اعلام کرد که با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و قانون اساسی، برای حفاظت از حاکمیت عراق تلاش خواهد کرد.
ائتلاف بدر با تأکید بر اینکه باید به مسیر دیپلماتیک فرصت تحرک داده شود، در عین حال تصریح کرد که در قبال خون شهدا سکوت نخواهد کرد و افزود: خروج نیروهای خارجی، یک مطالبه ملی و ادای وفاداری به خون شهداست.
این ائتلاف ضمن تأکید بر حمایت از دولت، حاکمیت عراق و حفاظت از نهادهای امنیتی این کشور، خواستار آن شد که احترام به حاکمیت عراق به تعهدات روشن و مشخص تبدیل شود و ضمانتهای بینالمللی برای جلوگیری از تکرار تجاوزات علیه عراق ارائه شود.
ائتلاف بدر همچنین از متجاوزان خواست مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و خسارت خانوادههای شهدا را جبران کنند.
این ائتلاف در پایان بار دیگر موضع خود در مخالفت با تشدید تنشهارا اعلام کرد، اما همزمان تأکید کرد که از حاکمیت عراق و حقوق شهدای این کشور عقبنشینی نخواهد کرد.
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