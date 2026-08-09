نشست امنیتی حشد الشعبی برای تأمین مراسم سالروز شهادت پیامبر(ص) در نجف + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فرماندهی عملیات فرات مرکزی در سازمان الحشد الشعبی عراق، نشستی امنیتی در استان نجف اشرف با هدف بررسی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت مراسم سالروز شهادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) برگزار کرد.

این نشست به ریاست «یاسر العیساوی»، معاون رئیس ستاد الحشد الشعبی در امور عملیات، و «علی الحمدانی»، فرمانده عملیات فرات مرکزی با درجه سرلشکری، برگزار شد و فرماندهان تیپ‌ها، مسئولان و فرماندهان یگان‌ها و شماری از مسئولان معاونت‌ها و اداره‌های مختلف نیز در آن حضور داشتند.

در این نشست، طرح امنیتی ویژه تأمین مراسم گرامیداشت سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی میان یگان‌های مشارکت‌کننده در این مراسم تأکید شد.

همچنین وظایف و مسئولیت‌های نیروهای مختلف به‌گونه‌ای تقسیم شد که ضمن تضمین تردد روان زائران، حفاظت از مناطق و مراکز حیاتی در طول برگزاری این مناسبت نیز تأمین شود.

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