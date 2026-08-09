به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس، نخستین سمینار بین‌المللی 'دیپلماسی زیارت' به میزبانی دانشگاه حله عراق در این شهر تاریخی برگزار شد.

در آیین افتتاحیه این سمینار که روز یکشنبه ١٨ مردادماه در شهر حله برگزار شد، رؤسای دانشگاه‌های حِلّه و بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام از مشهد سخنرانی کردند.

دکتر عقیل السعدی رئیس دانشگاه حِلّه عراق، دکتر دانشی‌فر رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام و دکتر قائمی‌نیک معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نمایندگی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر فرزانه رئیس دانشگاه، در آیین افتتاحیه سمینار بین‌المللی 'دیپلماسی زیارت و نقش تمدنی و تربیتی زیارت اربعین' به بیان دیدگاه‌ها و مطالعات خود پرداختند.

در ادامه این سمینار، هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق درباره نقش دانشگاه‌ها در تبیین مفاهیم انقلاب حسینی در قالب میزگرد برگزار گردید.

این میزگرد علمی با حضور رؤسای دانشگاه‌های حلّه، بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام وابسته به آستان قدس رضوی، الزهراء للبنات وابسته به آستان مقدس حسینی، علوم اسلامی نجف و معاون دانشگاه علوم اسلامی رضوی از مشهد، با موضوع «نقش دانشگاه‌ها در تبیین مفاهیم انقلاب حسینی» تشکیل شد.

همچنین در حاشیه سمینار ''دیپلماسی زیارت و نقش تمدنی و تربیتی زیارت اربعین' ، رؤسای دانشگاه‌های امام رضا(ع) و علوم اسلامی رضوی وابسته به آستان قدس رضوی از مشهد در جلسه‌ای با همتایان عراقی خود از دانشگاه حله و سایر دانشگاه‌های مشارکت کننده عراقی به بررسی راه‌های توسعه و تقویت همکاری‌ها پرداختند.