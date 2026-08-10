اعتراف وزیر جنگ سابق ترامپ: ایران دست بالا را دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر جنگ سابق آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ با اذعان به اینکه ایران در شرایط فعلی دست بالا را دارد، گفت رهبران ایران به موقعیت خود در مذاکرات و اهرم فشاری که از طریق کنترل تنگه هرمز در اختیار دارند، اطمینان پیدا کردهاند.
«مارک اسپر» وزیر جنگ سابق آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» در گفتوگویی درباره شروط جدید ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز، گفت این شروط نشان میدهد مقامات ایران نسبت به موقعیت خود در مذاکرات و اهرم فشاری که در نتیجه کنترل این تنگه در اختیار دارند، اعتماد پیدا کردهاند.
اسپر گفت: «این نشان میدهد که آنها معتقدند دست بالا را دارند، معتقدند که در حال پیروز شدن هستند و در واقع همینطور هم هست. این چیزی است که اکنون با آن روبهرو هستیم.»
وی در ادامه افزود: «این مطالباتی که آنها مطرح کردند نشان میدهد که جسورتر شدهاند و نسبت به موقعیت خود در جهان احساس اطمینان میکنند.»
وزیر جنگ سابق آمریکا همچنین به شدت کمبود برخی مهمات این کشور در بحبوحه جنگ جاری با ایران و تلاش دولت برای افزایش تولید آنها اشاره کرد.
اسپر گفت: « وقتی صحبت از این است که ساخت یک موشک پاتریوت دو سال طول میکشد، هر کاری که اکنون انجام دهیم در کوتاهمدت کمکی نخواهد کرد.»
اسپر با اشاره به ریشهدار بودن مشکل کمبود مهمات در آمریکا گفت این وضعیت به چند دهه قبل بازمیگردد و جنگهای عراق و افغانستان و همچنین مصرف یا ارسال مهمات در سالهای بعد، آن را تشدید کرده است.
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