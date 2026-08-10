حمله پهپادی و موشکی انصارالله به مواضع نیروهای دولت مستعفی یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نظامی دولت مستعفی یمن از ازسرگیری حملات نیروهای جنبش انصارالله با پهپاد و موشک‌های بالستیک خبر داد و مدعی شد که پدافند هوایی، این حملات را رهگیری کرده است.

طبق نقل شبکه الجزیره، سخنگوی نظامی دولت مستعفی یمن همچنین مدعی شد که پدافند هوایی نیروهای این گروه با موج جدیدی از پهپادهای شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها در آسمان المخا مقابله کرده است.

یک مقام نظامی دولت مستعفی یمن همچنین ادعا کرد که پدافند هوایی این گروه توانسته ۶ پهپاد انصارالله را که به ادعای این مقام المخا را هدف قرار داده بود، سرنگون کند.

این منبع همچنین اعلام کرد که انصارالله ۲ موشک بالستیک روانه المخا کردند که هر دو موشک در دریا سقوط کردند.

ساعاتی پیش تر، یک مقام نظامی یمنی در گفت وگو با خبرگزاری سبأ از اتباع یمنی در مناطق تحت اشغال خواسته که برای حفظ جان خود از مناطق تجمع نیروهای سعودی و انبارهای سلاح فاصله بگیرند.

این مقام همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از انتقال انبارها و مراکز فرماندهی نظامی به داخل تأسیسات غیرنظامی، نقش خود را ایفا کنند.

مقام نظامی یمنی در پایان عربستان را مسئول کامل تبدیل تأسیسات غیرنظامی به پادگان‌ها و انبارهای نظامی دانست.

این دومین حمله انصارالله به مواضع ارتش مستعفی یمن در منطقه المخا در استان تعز در چند ساعت اخیر است.

نیروهای مسلح یمن شامگاه یکشنبه نیز اسکله بندر المخا را با یک قایق بمب گذاری شده هدف قرار دادند.

در نتیجه حمله چند ساعت اخیر نیروهای مسلح یمن به المخا، ۷ نفر از نیروهای عربستان کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.

دولت صنعا اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح این کشور علیه تجمعات نیروهای سعودی در منطقه المخا با موفقیت زیادی همراه شد و اهداف مورد نظر با دقت هدف قرار گرفته شدند.

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