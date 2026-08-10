مُهر تأیید مقام دوم پنتاگون بر ته کشیدن ذخایر تسلیحاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه بلومبرگ گزارش داده «استیو فاینبرگ»، قائم‌مقام وزیر دفاع آمریکا در پی نگرانی‌ها از کمبودها و خلأهای تسلیحاتی از شرکت‌های بزرگ دفاعی ایالات متحده خواست تلاش‌های خود را برای تولید و تحویل سیستم‌های کلیدی تسلیحاتی تسریع کنند.

به نوشته بلومبرگ، فاینبرگ اعلام کرده پنتاگون در نظر دارد میزان و سرعت خرید تجهیزات در برنامه‌های کلیدی را افزایش دهد؛ تجهیزاتی که شامل سامانه‌های پایش تصویری و شناسایی پهناور، سنسورها و موشک‌های پدافند هوایی، و همچنین سامانه‌های ردگیری موشکی می‌شوند.

او از این شرکت‌ها خواست تا طرح‌های پیشنهادی خود را برای فشرده‌تر کردن جدول زمانی تحویل و افزایش ظرفیت تولید در حوزه‌های حساس—به‌ویژه ارتباطات ماهواره‌ای و نسل جدید سامانه‌های پدافند هوایی—ارائه دهند.

طبق گزارش بلومبرگ درخواست مقام شماره دو پنتاگون در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه جنگ با ایران، چالش کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا را پررنگ‌تر کرده است.

فاینبرگ در نامه‌ای به تاریخ 5 اوت خطاب به شرکت‌های بزرگ دفاعی از جمله بوئینگ، لاکهید مارتین و آرتی‌ایکس (RTX) نوشت: «پروژه‌های توسعه‌ای که چند سال طول می‌کشند دیگر قابل قبول نیستند. ما باید جدول زمانی برنامه‌ها را به شکل چشمگیری فشرده‌تر کنیم و همین حالا ظرفیت تولید خود را بالا ببریم.»

بلومبرگ می‌ٰنویسد طرح این هشدارهای نگران‌کننده درباره وضعیت انبارها و ذخایر تسلیحاتی آمریکا در حالی است که ارتش این کشور هم‌زمان مشغول درگیری با ایران و دفع حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های خود در منطقه است.

با این حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا کمبود ذخایر نظامی را رد کرده و با ادعای اینکه کشورش «حجم عظیمی» از سلاح در اختیار دارد، هشدار داده است با کسانی که ادعای کمبود می‌کنند برخورد خواهد شد.

عواقب کمبود سلاح

بلومبرگ نوشته فشار پنتاگون بر شرکت‌های دفاعی برای افزایش تولید از آن رو است که مصرف بالای سلاح در جنگ علیه ایران انبارها را خالی کرده و آمادگی رزمی آمریکا در سایر مناطق جهان را زیر سوال برده است.

مارک کیمیت، سرتیپ بازنشسته، و بکا واسر، مدیر تحلیل‌های دفاعی بلومبرگ، اعلام کرده‌اند که ایالات متحده دست‌کم نصف ذخایر موشک‌های پاتریوت خود را در درگیری با ایران مصرف کرده است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری برای ارسال سلاح به متحدانی چون اوکراین را دشوارتر می‌کند.

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