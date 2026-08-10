به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی از تشدید اختلافات میان تلآویو و واشنگتن بر سر نحوه پایان دادن به درگیریها در غزه، لبنان و ایران خبر داد و اعلام کرد آمریکا فشارهای خود را برای بستن این سه جبهه افزایش داده است.
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد که «براد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، در سفر اخیر خود به فلسطین اشغالی پیامی از سوی واشنگتن به مقامات اسرائیلی منتقل کرده که بر ضرورت حرکت به سمت «بستن سه جبهه» تأکید دارد.
بر اساس این گزارش، آمریکا خواهان عقبنشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی از برخی نقاط منطقه حائل در جنوب لبنان، پیشرفت در روند تحولات غزه و استقرار یک نیروی چندملیتی در این باریکه است. این نیروی بینالمللی در حال حاضر متشکل از صدها نظامی از مراکش و اوگاندا عنوان شده است.
در مقابل، مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی به طرف آمریکایی اعلام کردهاند که اگر ایران به توسعه برنامه هستهای یا بازسازی توان موشکهای بالستیک خود ادامه دهد، تلآویو حق اقدام علیه ایران را برای خود محفوظ میداند. همچنین برخی مسئولان امنیتی اسرائیل نسبت به درخواستهای واشنگتن برای توقف ترورهای هدفمند و کاهش عملیات نظامی در غزه اعتراض کردهاند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به ادامه تماسها با ایران اعلام کرد ترجیح میدهد بهجای صدور دستور حمله نظامی جدید، فشارهای اقتصادی بر تهران را تشدید کند. وی در گفتوگو با پایگاه آکسیوس مدعی شد دولت آمریکا با ایران «با آرامش» برخورد میکند و همزمان تحولات این کشور را از نزدیک زیر نظر دارد.
با وجود برجسته شدن اختلافات میان واشنگتن و تلآویو در رسانهها، برخی ناظران این شکافها را بیش از آنکه واقعی و راهبردی بدانند، نوعی اختلاف تاکتیکی و نمایشی برای مدیریت افکار عمومی ارزیابی میکنند؛ موضوعی که با تداوم هماهنگیهای سیاسی و نظامی دو طرف، مورد استناد این تحلیل قرار میگیرد.
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