به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهاب محمد عبدال‌قادر دیاب»، اسیر فلسطینی ۳۶ ساله اهل نوار غزه، روز یکشنبه در زندان‌های رژیم صهیونیستی جان باخت.

وزارت امور اسرا و آزادگان در غزه، دولت رژیم صهیونیستی و اداره زندان‌های این رژیم را مسئولیت کامل جنایت شهادت اسیر دیاب دانست و تأکید کرد: این جنایت به پرونده جنایت‌های مستمری اضافه می‌شود که علیه اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی مرتکب می‌شوند.

این وزارتخانه اعلام کرد: اعلام شهادت اسیر دیاب پس از دوره‌ای طولانی از پنهان‌کاری درباره سرنوشت وی، بار دیگر ابعاد جنایتی را که اسیران نوار غزه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم اشغالگر با آن مواجه هستند، آشکار می‌کند و همچنین نشان‌دهنده سیاست پنهان‌کاری و ناپدیدسازی اجباری است که مقامات رژیم صهیونیستی در قبال آنان در پیش گرفته‌اند.

وزارت امور اسرا افزود: شهادت اسرا در زندان‌های رژیم اشغالگر، به‌ویژه اسیران نوار غزه، با توجه به شهادت‌ها و اطلاعات موجود درباره شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و شرایط سختی که بازداشت‌شدگان با آن مواجه هستند، نمی‌تواند به‌عنوان موارد فردی یا مرگ طبیعی تلقی شود.

این وزارتخانه خواستار گشایش تحقیقات بین‌المللی مستقل و شفاف درباره شرایط شهادت ایهاب دیاب، افشای کامل محل و شرایط بازداشت وی، شناسایی مسئولان مرگ او و محاکمه آنان و تحویل پیکر وی به خانواده‌اش شد.

همچنین از مقامات خواست سرنوشت تمامی بازداشت‌شدگان نوار غزه را که مقامات رژیم اشغالگر همچنان درباره وضعیت و محل نگهداری آنان سکوت می‌کنند، روشن کنند.

وزارت امور اسرا همچنین از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری خواست به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا نکنند و به سمت اقدامات عملی و جدی برای تضمین حمایت از اسرای فلسطینی، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال جنایت‌ها و نقض حقوق آنان و پایان دادن به سیاست مصونیت از مجازات حرکت کنند.

این وزارتخانه تأکید کرد: پرونده اسیر شهید ایهاب دیاب یک پرونده فردی نیست، بلکه در چارچوب جنایتی مستمر علیه جنبش اسرای فلسطینی و در سایه یک نظام سرکوب و نقض سازمان‌یافته‌ای قرار دارد که اسرا، حقوق و جان آنان را هدف گرفته است.

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