به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران، پنج نکته مهم از سیره و روش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در تعامل با مردم را بیان کرد.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نرم‌خویی و مهربانی با مردم بود، اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید اگر پیامبر خشن و سخت‌دل بود، مردم از اطراف او پراکنده می‌شدند؛ بنابراین خوش‌رفتاری و برخورد مناسب با مردم از مهم‌ترین عوامل موفقیت در هدایت جامعه است.

رفیعی دومین دستور الهی به پیامبر(ص) را عفو و گذشت دانست و افزود: انسان‌ها در زندگی دچار خطا و اشتباه می‌شوند و گذشت از دیگران یکی از راه‌های رسیدن به آرامش و موفقیت است.

وی سومین نکته را استغفار برای مردم عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) مأمور بود برای کسانی که خطا کرده و به سوی او بازمی‌گشتند، از خداوند طلب مغفرت کند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه رحمت و هدایت در سیره پیامبر(ص) است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فرمان «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» خاطرنشان کرد: مشورت یکی از اصول مهم در مدیریت و تصمیم‌گیری است و حتی پیامبر اکرم(ص) مأمور به مشورت با مردم شد تا این امر به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی نهادینه شود.

رفیعی در ادامه بیان کرد: پس از مشورت و رسیدن به نتیجه، نباید گرفتار تردید شد، بلکه باید تصمیم گرفت و با توکل بر خدا آن را اجرا کرد؛ چراکه خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ».

وی با تأکید بر اهمیت قاطعیت در تصمیم‌گیری تصریح کرد: استفاده از نظر افراد صاحب‌نظر ضروری است، اما مشورت بیش از اندازه می‌تواند انسان را دچار تردید و سردرگمی کند؛ بنابراین باید پس از بررسی و جمع‌بندی، تصمیم گرفت و با توکل بر خدا به آن عمل کرد.

رفیعی در پایان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره سیره پیامبر اکرم(ص)، گفت: آیات ۱۵۷ سوره اعراف، ۱۵ سوره شورا و ۱۵۹ سوره آل‌عمران از جمله آیاتی هستند که نکات مهمی درباره ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) و شیوه تعامل و مدیریت ایشان بیان می‌کنند و می‌توان از این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی بهره گرفت.

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