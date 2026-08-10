به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید عبدالرزاق پیردهقان در محفل تفسیر قرآن در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیات ۲۰ تا ۲۶ سوره مبارکه مائده، یادآوری نعمت‌های الهی را زمینه‌ای برای تقویت ایمان، اعتماد به خدا و اطاعت از ولی خدا دانست.

پیردهقان با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و قوم بنی‌اسرائیل در این آیات اظهار داشت: قرآن کریم در بیان داستان‌ها صرفاً به نقل یک واقعه تاریخی نمی‌پردازد، بلکه با یادآوری حوادث گذشته، درس‌ها و نکات تربیتی مورد نیاز انسان را بیان می‌کند؛ ازاین‌رو خداوند به پیامبر اکرم(ص) دستور می‌دهد حوادث و سرگذشت اقوام گذشته را برای مردم یادآوری کند.

وی با بیان اینکه حضرت موسی(ع) سخن خود را با تعبیر «یا قوم» آغاز می‌کند، افزود: انسان زمانی که می‌خواهد فردی را به خیر و صلاح دعوت کند، باید این دعوت را از روی دلسوزی، شفقت و خیرخواهی انجام دهد و مخاطب نیز باید بداند که توصیه مطرح‌شده از سر محبت و برای نجات اوست.

این استاد حوزه یادآوری نعمت‌های الهی را یکی از نکات مهم این آیات دانست و گفت: خداوند به بنی‌اسرائیل نعمت‌های فراوانی عطا کرده بود؛ از نجات آنان از دست فرعون و عبور از رود نیل گرفته تا گشودن راه در بن‌بست‌هایی که با آن مواجه بودند. یادآوری این نعمت‌ها به انسان نشان می‌دهد که در سختی‌ها و مشکلات، لطف و یاری الهی می‌تواند راه نجات را پیش روی او قرار دهد.

وی با اشاره به نعمت هدایت الهی بیان کرد: یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند، قرار دادن انبیا در میان مردم برای هدایت و راهنمایی آنان است؛ پیامبران دست انسان را می‌گیرند و مسیر عبور از مشکلات و گرفتاری‌ها را نشان می‌دهند.

پیردهقان با تأکید بر اهمیت اطاعت از ولی خدا خاطرنشان کرد: یاد کردن نعمت‌های الهی باعث می‌شود انسان در شرایط سخت به خداوند و ولی خدا اعتماد کند و حتی در جایی که علت و حکمت یک فرمان را به‌طور کامل درک نمی‌کند، به دلیل اعتماد به ولی خدا از فرمان او تبعیت کند.

وی در ادامه به نافرمانی بنی‌اسرائیل از فرمان حضرت موسی(ع) برای ورود به سرزمین مقدس اشاره کرد و گفت: هنگامی که حضرت موسی(ع) به قوم خود فرمان داد وارد سرزمینی شوند که خداوند برای آنان مقرر کرده بود، آنان به دلیل ترس از قدرت دشمن از فرمان ولی خدا سرپیچی کردند و گفتند تا زمانی که دشمن از آن سرزمین خارج نشود، وارد آن نخواهند شد.

این کارشناس دینی افزود: در مقابل، دو نفر از بنی‌اسرائیل که از نعمت‌های الهی بهره‌مند شده و خوف خدا در دل آنان وجود داشت، مردم را به ورود به سرزمین مقدس دعوت کردند و بر توکل به خداوند تأکید کردند؛ این دو نفر معتقد بودند اگر مردم به خدا اعتماد کنند و فرمان ولی خدا را اجرا کنند، پیروزی نصیب آنان خواهد شد.

وی با بیان اینکه نتیجه نافرمانی بنی‌اسرائیل در آیه ۲۶ سوره مائده بیان شده است، تصریح کرد: سرپیچی از فرمان ولی خدا موجب شد آن سرزمین برای آنان حرام شود و بنی‌اسرائیل سال‌ها در زمین سرگردان بمانند؛ این مسئله نشان می‌دهد که نافرمانی از مسیر هدایت الهی می‌تواند انسان و جامعه را گرفتار سرگردانی و بن‌بست کند.

پیردهقان در پایان خاطرنشان کرد: اگر انسان و جامعه امروز اطاعت از ولی خدا را تمرین کنند، در حقیقت مسیر رسیدن به ولی خدا و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را برای خود هموار کرده‌اند.

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