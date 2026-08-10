جزئیات محافل عزاداری حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ایام پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جزئیات برنامه‌های عزاداری و سوگواری حرم مطهر بانوی کرامت همزمان با ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اعلام شد.

بر اساس این گزارش، مراسم شب شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) سه‌شنبه ۲۰ مردادماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری و مداحی ابوذر بیوکافی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.

همچنین در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، همزمان با سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، مراسم عزاداری بعد ازنماز صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم و مداحی مجید دلشاد برگزار خواهد شد و در مراسم قبل از ظهر، محمد جعفری مداحی می‌کند و حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری سخنرانی خواهد داشت و شرح آیات نیز توسط حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله راسل ارائه می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر روز شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام نیز با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج و مداحی مجتبی فیاضی برگزار می‌شود. همچنین در مراسم قبل از مغرب، حسن نعمتی مداحی کرده و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوشقانی سخنرانی خواهد کرد و در ادامه مراسم شب شهادت امام رضا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری و مداحی ابوذر بیوکافی برگزار می‌شود.

مراسم روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، با برنامه‌های مختلف عزاداری همراه خواهد بود؛ به این صورت که مراسم صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم و قرائت زیارت عاشورا با نوای مهدی حیدرزاده برگزار می‌شود. در مراسم قبل از ظهر نیز قاسم‌زاده و جعفری مداحی خواهند کرد، حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری سخنرانی خواهد داشت و شرح آیات توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق کفیل ارائه می‌شود. مراسم بعد از نماز ظهر نیز با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج و مداحی علی حبیب‌زاده برگزار خواهد شد و مراسم قبل از مغرب با مداحی سیدعلی حسینی‌تبار و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوشقانی برگزار می‌شود.

همچنین مراسم شام شهادت امام رضا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری و قرائت دعای کمیل با نوای ابوذر بیوکافی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

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