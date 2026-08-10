هشدار جنبش امل درباره سیاست زمین سوخته اسرائیل در لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش امل در پی تخریب زیستمحیطی و آتشسوزیهایی که رژیم صهیونیستی در ارتفاعات نیحا تا کفرحونه و شماری از ارتفاعات منطقه بقاع غربی ایجاد کرده است، از دولت لبنان خواست شکایتهای رسمی را به نهادها و مؤسسات بینالمللی ذیصلاح ارائه کند و سفارتخانههای مربوطه را در جریان قرار دهد. همچنین خواستار مستندسازی تجاوزات و خسارتهای زیستمحیطی با هدف فراهم شدن زمینه محاکمه مسئولان این اقدامات و جلوگیری از عبور بدون پاسخگویی این تجاوزات شد.
جنبش امل اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، آتشسوزیها در پی شلیک پرتابههایی از سوی پهپادهای اسرائیلی در این منطقه آغاز شده است و نمیتوان با این مسئله بهعنوان یک حادثه گذرا برخورد کرد؛ بلکه این اقدام، تجاوزی علیه محیط زیست، منابع جنگلی و اراضی به شمار میرود و مستلزم انجام تحقیقاتی فوری و مستند و اتخاذ اقدامات قانونی لازم است.
این دفتر همچنین بر مخالفت جنبش امل با هرگونه سیاستی که دشمن در راستای تبدیل مناطق هدف قرارگرفته به زمینهای سوخته دنبال میکند، تأکید کرد و افزود: این سیاست موجب نابودی جنگلها و پوشش گیاهی، تخریب محیط زیست و تهدید جوامع محلی میشود. محیط زیست لبنان عرصهای باز برای ویرانی نیست و حفاظت از زمین و منابع جنگلی، مسئولیتی ملی و بینالمللی است.
جنبش امل تأکید کرد: امروز تنها خاموش کردن آتش کافی نیست، بلکه باید عامل آن نیز تحت پیگرد قرار گیرد، خسارتها مستندسازی و مسئولان آن محاکمه شوند. همچنین باید تمامی امکانات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش و نجات باقیمانده منابع جنگلی منطقه فراهم شود.
این دفتر همچنین از ارتش لبنان، نیروهای امنیتی و سازمان دفاع مدنی به دلیل تلاشهای گسترده برای مهار آتشسوزیها قدردانی کرد و خواستار تأمین تجهیزات اطفای حریق زمینی و هوایی برای دسترسی به مناطق صعبالعبوری شد که امکان رسیدن خودروها و تجهیزات زمینی به آنها وجود ندارد.
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