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هشدار جنبش امل درباره سیاست زمین سوخته اسرائیل در لبنان

۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
کد مطلب: 1850996
هشدار جنبش امل درباره سیاست زمین سوخته اسرائیل در لبنان

جنبش امل لبنان با محکوم کردن آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق مختلف بقاع غربی خواستار مستندسازی خسارت‌های زیست‌محیطی، ارائه شکایت رسمی به نهادهای بین‌المللی و پیگرد و محاکمه مسئولان این اقدامات شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش امل در پی تخریب زیست‌محیطی و آتش‌سوزی‌هایی که رژیم صهیونیستی در ارتفاعات نیحا تا کفرحونه و شماری از ارتفاعات منطقه بقاع غربی ایجاد کرده است، از دولت لبنان خواست شکایت‌های رسمی را به نهادها و مؤسسات بین‌المللی ذی‌صلاح ارائه کند و سفارتخانه‌های مربوطه را در جریان قرار دهد. همچنین خواستار مستندسازی تجاوزات و خسارت‌های زیست‌محیطی با هدف فراهم شدن زمینه محاکمه مسئولان این اقدامات و جلوگیری از عبور بدون پاسخگویی این تجاوزات شد.

جنبش امل اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، آتش‌سوزی‌ها در پی شلیک پرتابه‌هایی از سوی پهپادهای اسرائیلی در این منطقه آغاز شده است و نمی‌توان با این مسئله به‌عنوان یک حادثه گذرا برخورد کرد؛ بلکه این اقدام، تجاوزی علیه محیط زیست، منابع جنگلی و اراضی به شمار می‌رود و مستلزم انجام تحقیقاتی فوری و مستند و اتخاذ اقدامات قانونی لازم است.

این دفتر همچنین بر مخالفت جنبش امل با هرگونه سیاستی که دشمن در راستای تبدیل مناطق هدف قرارگرفته به زمین‌های سوخته دنبال می‌کند، تأکید کرد و افزود: این سیاست موجب نابودی جنگل‌ها و پوشش گیاهی، تخریب محیط زیست و تهدید جوامع محلی می‌شود. محیط زیست لبنان عرصه‌ای باز برای ویرانی نیست و حفاظت از زمین و منابع جنگلی، مسئولیتی ملی و بین‌المللی است.

جنبش امل تأکید کرد: امروز تنها خاموش کردن آتش کافی نیست، بلکه باید عامل آن نیز تحت پیگرد قرار گیرد، خسارت‌ها مستندسازی و مسئولان آن محاکمه شوند. همچنین باید تمامی امکانات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش و نجات باقی‌مانده منابع جنگلی منطقه فراهم شود.

این دفتر همچنین از ارتش لبنان، نیروهای امنیتی و سازمان دفاع مدنی به دلیل تلاش‌های گسترده برای مهار آتش‌سوزی‌ها قدردانی کرد و خواستار تأمین تجهیزات اطفای حریق زمینی و هوایی برای دسترسی به مناطق صعب‌العبوری شد که امکان رسیدن خودروها و تجهیزات زمینی به آنها وجود ندارد.

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