به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار یک ویدئو از سوی سازمان «حزبالتحریر» در دانمارک، با محتوایی خطاب به جوانان مسلمان در آستانه آغاز سال تحصیلی دبیرستانها، با موجی از جنجال سیاسی و رسانهای در این کشور مواجه شده است.
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، در پیامی در فیسبوک در واکنش به این موضع حزبالتحریر، با لحنی تند نوشت: «این آن دانمارکی نیست که ما دوست داریم! چرا اصلاً دانمارک را ترک نمیکنید؟» او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که حزبالتحریر پیامی با عنوان «بر هویت اسلامی خود بایستید و آن را با افتخار حمل کنید» منتشر کرد؛ پیامی که خطاب به دانشآموزان مسلمانِ در آستانه ورود به دوره آموزش متوسطه تنظیم شده بود.
بر اساس این گزارش، این نامه پیش از آغاز سال تحصیلی هفته آینده برای دانشآموزان مسلمان دبیرستانی منتشر شده است. رسانه دانمارکی DR که این نامه را خوانده، بخشی از محتوای آن را چنین نقل کرده است: «بسیاری از شما با محیطی جوانانه روبهرو خواهید شد که در آن رفتارها، هنجارها و سبک زندگیای که با اسلام همخوانی ندارد، بهعنوان انتخابی طبیعی یا مطلوب معرفی میشود.» در بخش دیگری از همین نامه نیز آمده است: «تو مسلمان هستی و این چیزی است که باید به آن افتخار کنی. این هرگز چیزی نیست که بابت آن عذرخواهی کنی یا بر سر آن سازش کنی.»
مورتن بودسکوف این پیام را «افراطگرایی اسلامیِ استتارشده» توصیف کرد و نوشت: «ویدئوی آنان، افراطگرایی اسلامیِ پنهانشدهای است که اکنون بار دیگر میخواهند از طریق آن، جوانان مسلمان را برای اثرگذاری بر آموزشهای متوسطه به کار بگیرند.» او سپس حمله لفظی خود را تشدید کرد و افزود: «حزبالتحریر یک جنبش نفرتانگیز است. ارزشهای تاریک اسلامیِ آنها به دانمارک تعلق ندارد. ما کشور زیبای خود را بر آزادی، آزاداندیشی و حق انتخاب آزادانه بنا کردهایم. ما به برابری و همارزشی انسانها باور داریم؛ به آگاهی و آموزش برای آنکه خودمان آیندهمان را انتخاب کنیم.»
در مقابل، حزبالتحریر حاضر نشد با رسانه DR گفتوگو کند، اما در یک ایمیل به این رسانه نوشت که این مورتن بودسکوف و دولت دانمارک هستند که با مسئلهدار کردن اسلام، در میان مردم شکاف ایجاد میکنند. بر اساس متن خبر، محور اصلی پاسخ این گروه آن بوده که دولت دانمارک با برجستهسازی منفی اسلام، خود به عامل دوقطبیسازی در جامعه تبدیل شده است.
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