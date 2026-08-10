ایران و دیگر کشورهای اسلامی به پیمان دفاعی مکه بپیوندند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صاحبزاده ابوالخیر محمد زبیر رئیس شورای همبستگی ملی پاکستان گفت: اتحاد کشورهای مسلمان، آرزوی دیرینه امت اسلامی است و پیمان دفاعی مکه می‌تواند آغاز تحقق این آرزو باشد.

وی افزود: اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مبنی بر اینکه درهای این پیمان به روی دیگر کشورهای اسلامی باز است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین باید این اظهارات را عملی کرد و با پیوستن ایران، مالزی، قطر و دیگر کشورهای اسلامی به این پیمان، زمینه تحقق کامل آرزوی امت اسلامی برای وحدت و اتحاد فراهم شود.

صاحبزاده ابوالخیر اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث، موفقیت، پیروزی، عزت و جایگاه شایسته امت اسلامی در گرو اتحاد و همبستگی است؛ در حالی که اختلاف، تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان، موجب زیان و رسوایی امت اسلامی خواهد شد.

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