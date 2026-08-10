به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شورای روابط آمریکایی-اسلامی/CAIR» ، که به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در ایالات متحده شناخته می‌شود، پس از انتشار یک تصویر اسلام‌ستیزانه در شبکه اجتماعی «Truth Social» از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که «آمریکا متعلق به هیچ نژاد یا دینی نیست». در این تصویر، ترامپ و همسرش «ملانیا ترامپ» در پوشش رسمی در کنار عکس «عبدالرحمن السید، نامزد پیروز انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میشیگان،» و همسرش که با حجاب اسلامی دیده می‌شود، قرار گرفته بودند و زیر آن نوشته شده بود: «دو آمریکای بسیار متفاوت».

پست ترامپ پس از آن منتشر شد که عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید.

در بیانیه این شورا (CAIR)، «نهاد عوض» مدیر اجرایی این شورا، با لحنی صریح اعلام کرد: «آمریکا متعلق به هیچ نژاد یا دینی نیست و رئیس‌جمهور ترامپ حق ندارد تعیین کند چه کسی آمریکایی محسوب می‌شود.» او افزود: «یک مرد آمریکایی با تبار مصری، به همان اندازه آمریکایی است که یک مرد آمریکایی با تبار آلمانی؛ و یک زن آمریکایی با حجاب، به همان اندازه آمریکایی است که زنی بدون حجاب. پست نژادپرستانه و متعصبانه ترامپ در شبکه اجتماعی فقط حمله به مسلمانان آمریکا نبود، بلکه حمله به خودِ ایده آمریکا بود.»

عوض در ادامه از رئیس‌جمهور آمریکا خواست «فوراً این پست نفرت‌انگیز را حذف کند» و «مسئولیت خود را برای نمایندگی از همه آمریکایی‌ها، صرف‌نظر از نژاد، دین یا پیشینه، انجام دهد». او همچنین از همه اعضای کنگره آمریکا خواست تلاش‌های جاری برای دامن‌زدن به نفرت ضداسلامی و شکاف‌افکنی را رد کنند.

به گفتۀ تحلیلرگران، پیروزی عبدالرحمن السید، نامزد حامی فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در میشیگان ضربه سختی به لابی صهیونیستی با وجود پول پاشی های گسترده این لابی وارد کرد.

شایان ذکر است عبدالرحمن السید در انتخابات ماه نوامبر با مایک راجرز نماینده پیشین کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد. این رقابت یکی از معدود تحولات سرنوشت ساز مجلس سنا در انتخابات میان دوره ای نوامبر به شمار می رود و می تواند مشخص کند کدام حزب تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کنترل سنا را در اختیار خواهد داشت.

در صورت پیروزی عبدالرحمن السید که اصالتی مصری دارد در انتخابات نوامبر، او نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا خواهد شد.

نتیجه انتخابات روز سه شنبه در میشیگان که از ایالت های رقابتی محسوب می شود و در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داد می تواند پیامدهای مهمی برای سیاست های حزب دموکرات در قبال درگیری های خاورمیانه داشته باشد.

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