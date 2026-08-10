به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رمضانی ، با صدور پیامی درگذشت والده مکرمه و مؤمنۀ حجتالاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی، خطیب و واعظ مکتب اهل بیت(ع) را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید حسین مؤمنی دام عزه، درگذشت والده مکرمه، مؤمنـه و پرهیـزگار جنابـعالی را که توفـیقِ خدمت خاص به آن مرحومه را داشتید، تسلیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها و برای همه داغدیدهگان و بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
رضا رمضانی
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