به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی ، با صدور پیامی درگذشت والده مکرمه و مؤمنۀ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی، خطیب و واعظ مکتب اهل بیت(ع) را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حاج سید حسین مؤمنی دام عزه، درگذشت والده مکرمه‌، مؤمنـه و پرهیـزگار جنابـعالی را که توفـیقِ خدمت خاص به آن مرحومه را داشتید، تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای همه داغدیده‌گان و بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

رضا رمضانی

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