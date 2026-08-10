به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی خطاب به «محسن رضایی» نوشت: حضور جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی با تبریک انتصاب شایسته محسن رضایی به سمت "دبیری شورای عالی امنیت ملی "و "نماینده رهبری "در این شورا تاکید کرد: سوابق درخشان جنابعالی در حوزه‌های فرماندهی سپاه در هشت سال دفاع مقدس، بنیان‌گذاری سازمان اطلاعات سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تدوین چشم‌انداز کشور، نشان از لیاقت و توانمندی های سرشار و کم نظیر آن برادر گرانقدر برای مدیریت موفق در شرایط پیچیده امروز دارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیام خود آورده است: در شرایط و وضعیت کنونی که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی و تهدیدات همه‌جانبه امریکایی صهیونی است، حضور جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد.

سرلشکر عبداللهی در پایان پیام خود نوشت: قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، تحت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، با تمام توان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب مأموریت‌های شورای عالی امنیت ملی و تحقق منویات رهبری معظم اعلام می‌دارد، از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون در خدمت به نظام و انقلاب اسلامی مسئلت داریم.

گفتنی است آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه ۱۸ مردادماه در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

پس از انتشار این حکم، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز در شبکه ایکس، اعلام کرد: با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

...........................

پایان پیام/ 167