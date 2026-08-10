مرشایمر: انبار مهمات پیشرفتۀ آمریکا در جنگ با ایران خالی شده است! + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو جان مرشایمر با اشاره به وضعیت وخیم ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ با ایران که اخیرا بسیار خبرساز شده، بر لزوم پایان این جنگ تاکید کرد.
وی گفت: قبل از شروع جنگ، ژنرال کین (رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا) به ترامپ هشدار داده بود که برای جنگ با ایران، ذخایر محدودی مهمات داریم و قطعاً نمیتوانستیم جنگی طولانی را پیش ببریم.
این استاد و تحلیلگر سرشناس آمریکایی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی که بسیاری آن را گیر افتادن ترامپ در جنگی خودخواسته توصیف میکنند، گفت: اما اتفاقی که افتاده این است که ما درگیر جنگی طولانیمدت شدهایم و شگفتآور است که تا چه حد انبار مهمات پیشرفته خود را خالی کردهایم و جایگزینی این سلاحها کار آسانی نخواهد بود.
مرشامیر درباره کاهش قابل توجه موشکهای پدافند هوایی آمریکا در پی حملات علیه ایران گفت: ما ۸۰ درصد موشکهای تاد و ۶۵ درصد موشکهای پاتریوت خود را مصرف کردهایم. وی افزود: در مورد موشکهای تهاجمی، یعنی موشکهای هوشمندی که برای اهداف تهاجمی به کار میروند، ۵۰ درصد موشکهای تاماهاوک را مصرف کردهایم و به گزارش رسانهها، تقریباً تمام موشکهای ATACM و PrSM را هم مصرف کردهایم.
او با تکرار نگرانیهای مطرح شده اخیر درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت که بنابراین ایالات متحده به شدت به موجودی سلاحهای پیشرفته خود که واقعاً در جاهایی مثل آسیای شرقی، اوکراین و غیره به آن نیاز دارد، آسیب وارد کرده است.
مرشایمر در خصوص افشای گزارشهای اخیر درباره کاهش موجودی موشکهای رهگیر آمریکا که خشم ترامپ را برانگیخته، گفت: و به گمان من، این اطلاعات را فردی لو داده که میداند اصل ماجرا چیست، تا حد زیادی به این منظور که پیام روشنی بفرستد که جنگ با ایران باید پایان یابد. و هرگونه تشدید تنش در این جنگ، به طور قطع بدون آسیب بیشتر به انبار مهمات پیشرفته ما ممکن نیست.
در حالی که طبق تحلیلها دلیل انصراف اخیر ترامپ از تشدید درگیریها علیه ایران مسئله کمبود تسلیحاتی بوده، رئیسجمهور آمریکا که مدتها خود را پیروز جنگ علیه ایران معرفی میکرد، دستور تحقیق و بررسی چگونگی افشای این اطلاعات را صادر و افشاگران را تهدید کرده است.
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