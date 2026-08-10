جروزالم پست: پیمان دفاعی مکه خطرناک است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در تحلیلی اعلام کرد که توافقنامه دفاع مشترک امضا شده میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان (موسوم به توافق دفاع مشترک مکه)، توازن استراتژیک در خاورمیانه را دگرگون می‌کند و منطقه را در موقعیتی خطرناک قرار می‌دهد. به نوشته این رسانه عبری، درست یک روز پس از اعلام این توافق، «خاجه آصف» وزیر دفاع پاکستان با توصیف اسرائیل به عنوان «تهدیدی برای کل جهان اسلام»، خواستار تشکیل یک «جبهه نظامی متحد» علیه این رژیم شد.

این روزنامه صهیونیستی هشدار داد که رهبری رژیم اسرائیل نمی‌تواند با این ائتلاف صرفاً به عنوان یک موضوع فنی برخورد کند، به‌ویژه در شرایطی که یکی از اعضای آن (پاکستان) از هم‌اکنون درباره سازماندهی نظامی جهان اسلام علیه اسرائیل سخن می‌گوید. با این حال، جروزالم پست تأکید کرد که اسرائیل باید رابطه با ریاض را کاملاً باز نگه دارد، چرا که مصلحت تل‌آویو در تسریع تلاش‌ها برای وارد کردن عربستان به یک ساختار امنیتی منطقه‌ای تحت رهبری ایالات متحده است که شامل اسرائیل و کشورهای عربی سازش‌کار باشد؛ ساختاری که هدف آن فراتر از روابط دیپلماتیک و تجاری، ایجاد یک همپیمانی دائمی برای مقابله با ایران، بهبود همکاری در زمینه پدافند موشکی و هوایی، و حفاظت از مسیرهای تجاری است.

در ادامه این گزارش، به لزوم توجه ویژه واشنگتن به رویدادهای مکه اشاره شده و آمده است که پناه بردن شریک قدیمی آمریکا (عربستان) به چتر امنیتی تکمیلی از سوی آنکارا و اسلام‌آباد مجهز به سلاح هسته‌ای، یک زنگ خطر جدی درباره کاهش اعتماد به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده است. این تحلیل تأکید می‌کند که دولت آمریکا باید از خود بپرسد چرا یکی از مهم‌ترین شرکای عربش نیاز به یک ساختار امنیتی جایگزین پیدا کرده است و چگونه می‌توان مانع از آن شد که این ساختار جدید، رویکردی صریحاً ضداسرائیلی به خود بگیرد.

جروزالم پست همچنین توصیه کرد که اسرائیل باید ضمن ادامه تلاش‌ها برای عادی‌سازی، به وضوح با ریاض گفتگو کند. بر اساس ادعای این رسانه، عربستان سعودی می‌تواند نقشی محوری در ایجاد ثبات در خاورمیانه ایفا کند و اسرائیل دلایل زیادی برای نزدیک کردن ریاض به خود دارد.

شایان ذکر است هنوز جزئیات اجرایی دقیق مانند میزان و نوع کمک نظامی الزام‌آور در صورت وقوع حمله، هنوز به طور کامل منتشر نشده است. با این حال، ساختار کلی آن بر اصل بازدارندگی و همبستگی امنیتی استوار است و در چارچوب حق دفاع مشروع فردی و جمعی مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد توجیه شده است.

برخی بر این باوراند که این توافق نشان‌دهنده تلاش پاکستان، عربستان و ترکیه برای تقویت امنیت جمعی و کاهش وابستگی صرف به تضمین‌های خارجی است.

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