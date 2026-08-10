منابع محلی استان دایکندی افغانستان: مردم از حکومت طالبان راضی نیستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان شیعهنشین دایکندی افغانستان میگویند که میزان ناامنی برای مردم و مخصوصا کسانیکه در حکومت سابق خدمت میکردند، طی چند ماه اخیر در شهر نیلی، مرکز این استان افزایش یافته است. همچنین سختگیریهای طالبان باعث افزایش عدم رضایت مردم این استان از حکومت شده است.
یکی از خانمهای فعال در یکی از موسسات داخلی که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز یکشنبه (۱۸ مرداد) به خبرنگار ابنا تأیید کرد که وضعیت شیعیان این استان در حاکمیت افراد غیربومی نگرانکننده است و طی چند ماه اخیر، چندین نفر از جوانان، فعالان و بزرگان مردمی توسط افراد مسلح ترور شدهاند و وقوع این جرایم نگرانیهای جدی را برای ساکنان دایکندی به وجود آورده است.
طبق معلومات این منبع، عدهای از افرادیکه ترور شدهاند، در حکومت سابق مسئوولیتی داشتند؛ به عنوان نمونه برخی از آنان عضو ارتش افغانستان و از نیروهای نظامی بودند.
به گفته منبع، کارمندان دولتی که در این استان هستند، با فرهنگ و رسوم مردم استان شیعهنشین دایکندی آشنایی ندارند و به همین دلیل، خواسته یا ناخواسته به بسیاری از باورها و رسومات مردم بیاحترامی میکنند و این باعث شده که میزان نارضایتی از آنها افزایش یابد.
او اظهار کرد که سال گذشته یکی از فعالان اجتماعی دایکندی به اسم «حمزه الفت» به دلیل انتشار متن انتقادی از عملکرد حکومت محلی بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر میبرد.
بر اساس نگرانیهای این منبع محلی، ماموران استخباراتی/اطلاعاتی فعالیتهایشان را در نقاط مختلف استان دایکندی گسترش داده و سختگیریهای شدیدی همراه با ارعاب و ترس بر مردم این استان اعمال میشود.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز منابع محلی از سختگیریهای ماموران امر به معروف بر زنان و دختران به خاطر پوشش و حجاب مورد نظر آنها، خبر داده بودند.
استان دایکندی از مهمترین مناطق مرکزی افغانستان به شمار میرود که پس از استان بامیان، بیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده است، اما این استان طی سالهای گذشته افزون بر سختگیریهای ماموران حکومتی طالبان، از امتیازهای توسعه متوازن محروم مانده و قربانی تبعیض شده است.
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