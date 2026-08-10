به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، از آمادگی کامل مجموعه‌های آستان قدس رضوی برای اسکان زائران دهه پایانی صفر خبر داد.

مسلم هوشنگی در گفت‌وگویی اظهار کرد: برای اسکان زائران در سطح استان در دهه پایانی ماه صفر، دستگاه‌های مختلفی فعال هستند و در این زمینه استانداری خراسان رضوی و معاونت زیارت استانداری به عنوان متولی موضوع، برنامه‌ریزی‌های مربوط به اسکان را دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: مجموعه‌های مختلف آستان قدس نیز برای خدمت‌رسانی به زائران پای کار آمده‌اند و ظرفیت‌های متعددی برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است. سالن‌های ورزشی آستان قدس رضوی، پارکینگ‌های حرم مطهر و همچنین رواق‌ها و شبستان‌ها برای اسکان زائران اختصاص پیدا کرده است.

هوشنگی بیان کرد: این ظرفیت‌ها از شامگاه یکشنبه ۱۸ مردادماه، فعال شده و برنامه‌ریزی انجام شده است که این ظرفیت‌ها تا غروب جمعه فعال باشد و خدمات مورد نیاز زائران ارائه شود.

امکان تمدید خدمات اسکان در صورت تداوم حضور زائران

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی با اشاره به احتمال تداوم حضور زائران در مشهد مقدس، خاطرنشان کرد: در صورتی که بعد از این زمان همچنان زائر داشته باشیم و نیاز به ادامه فعالیت این ظرفیت‌ها وجود داشته باشد، موضوع تمدید خدمات اسکان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متناسب با شرایط و نیاز زائران، برنامه‌های لازم دنبال خواهد شد.

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