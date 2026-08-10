برگزاری مراسم سوگواری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع) در حرم عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتگو با خبرنگار ابنا، از برگزاری مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد.
بر اساس این گزارش، مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین پورموسوی به ایراد سخنرانی میپردازد و مهدی نعیمی نیز به مرثیهخوانی خواهد پرداخت.
همچنین مراسم سوگواری سالروز شهادت امام رضا(ع)، روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.
در این مراسم نیز حجتالاسلام والمسلمین پورموسوی سخنرانی میکند و وحید یوسفی به مرثیهخوانی خواهد پرداخت.
این مراسمها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در این برنامههای سوگواری حضور یابند.
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