تلگراف: واشنگتن به این دلیل با تولید سامانه پاتریوت در اوکراین مخالفت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی «تلگراف» در گزارشی فاش کرد که واشنگتن به دلیل هراس از سرقت اطلاعات حساس و فناوری پیشرفته موشکهای پدافند هوایی «پاتریوت» (Patriot)، از اعطای مجوز تولید این موشکها به اوکراین خودداری میکند. به گفته منابع آگاه، مقامات آمریکایی به شدت نگران امنیت اطلاعات نظامی خود هستند؛ چرا که دولت ایالات متحده به خوبی از مواردی آگاهی دارد که طی آنها تسلیحات ارسالشده از سوی متحدان غربی به اوکراین، در نهایت از بازار سیاه اروپا سر درآوردهاند.
همزمان با این نگرانیهای امنیتی، جنبههای اقتصادی و رقابتی این پرونده نیز افشا شده است. مجله آمریکایی «آتلانتیک» به نقل از یک منبع در کنگره آمریکا گزارش داد که دو غول صنایع دفاعی این کشور یعنی شرکتهای «ریتیان» (Raytheon) و «لاکهید مارتین» (Lockheed Martin) که تولیدکنندگان اصلی سامانهها و موشکهای پاتریوت هستند، به شدت با اعطای مجوز تولید به کییف مخالفت میکنند. این دو شرکت بزرگ واهمه دارند که مجهز شدن اوکراین به خط تولید این موشکهای رهگیر، در آینده نزدیک منجر به خلق یک رقیب تجاری جدی برای آنها در بازار تسلیحات جهان شود.
تنشها پیرامون پشتیبانی نظامی از کییف در دیدار اخیر سران دو کشور در کاخ سفید نیز خود را نشان داده است. روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان ملاقات خود با «ولودیمیر زلنسکی» در دفتر بیضی کاخ سفید، درخواست وی برای تجهیز اوکراین به موشکهای رهگیر پاتریوتِ اضافی را به طور قاطع رد کرده است. ترامپ در پاسخ به این درخواست، دلیل رد آن را کمبود شدید ذخایر موشکی خود ایالات متحده و مصرف بالای این تسلیحات در درگیریهای خاورمیانه عنوان کرده است.
ترامپ همچنین پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که واشنگتن هنوز هیچ تصمیمی برای اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به اوکراین نگرفته است و موضع سختی در قبال انتقال این فناوری دارد. از سوی دیگر، مسکو بارها موضع خود را تکرار کرده و هشدار داده است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین نه تنها قادر به تغییر مسیر نبردها نیست، بلکه تنها به طولانی شدن جنگ و سنگاندازی در مسیر دستیابی به یک تسویه سیاسی و دیپلماتیک منجر میشود.
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