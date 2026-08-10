ثبت ۱۰۸ مورد حمله و نقض حقوق خبرنگاران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سندیکای خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد که طی ماه ژوئیه گذشته، ۱۰۸ مورد جرم، حمله و نقض حقوق خبرنگاران و کارکنان مؤسسات رسانهای را ثبت کرده است؛ مواردی که بازداشت، ضربوشتم، بازجویی، توقیف، ممانعت از پوشش خبری، هدف قرار گرفتن با نارنجک صوتی و گاز اشکآور، حملات شهرکنشینان، یورش به منازل و مؤسسات رسانهای و همچنین مصادره و تخریب تجهیزات را شامل میشود.
کمیته آزادیهای وابسته به سندیکای خبرنگاران فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که ۵۸ مورد توقیف و ممانعت از پوشش خبری را مستند کرده است که در صدر موارد ثبتشده نقض حقوق خبرنگاران در این ماه قرار دارد. این در حالی است که محدودیتهای اعمالشده علیه فعالیت خبرنگاران هنگام پوشش رویدادهای میدانی همچنان ادامه داشته است.
این کمیته همچنین ۱۱ مورد حمله شهرکنشینان علیه خبرنگاران و تیمهای رسانهای را ثبت کرده است. این حملات شامل ضربوشتم، هل دادن، تهدید و جلوگیری از انجام وظایف حرفهای خبرنگاران، بهویژه هنگام پوشش رویدادها و حملات در مناطق مختلف کرانه باختری بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ مورد هدف قرار گرفتن خبرنگاران با نارنجک صوتی و گاز اشکآور نیز ثبت شده که در شماری از این موارد، خبرنگاران هنگام پوشش یورشها، حملات و تحولات میدانی دچار خفگی و مشکلات ناشی از استنشاق گاز شدهاند.
در زمینه حملات فیزیکی نیز کمیته آزادیها ۶ مورد ضربوشتم را مستند کرده است. همچنین ۴ مورد جراحت و خونریزی خبرنگاران هنگام انجام مأموریت و پوشش تحولات در نوار غزه ثبت شده که برخی از این جراحات بر اثر ترکش موشکها و گلولهها ایجاد شده است.
در بخش مربوط به بازداشتها، این کمیته ۲ مورد بازداشت خبرنگاران و ۴ مورد بازجویی را ثبت کرده است؛ اقداماتی که علیه خبرنگاران در جریان انجام فعالیت حرفهای یا به دلیل فعالیتهای رسانهای آنان صورت گرفته است.
این گزارش همچنین از ۴ مورد یورش به منازل و مؤسسات رسانهای خبر میدهد که در برخی از آنها بازرسی، بههمریختن محتویات و بازجویی از خبرنگاران انجام شده است. علاوه بر این، یک مؤسسه رسانهای نیز تعطیل و محتویات آن مصادره شده است.
در ارتباط با تجهیزات رسانهای نیز ۳ مورد مصادره و تخریب تجهیزات ثبت شده است. همچنین در دو مورد، تصاویر و محتوای ضبطشده خبرنگاران در جریان ممانعت از پوشش خبری یا حمله به آنان هنگام انجام وظایفشان حذف شده است.
کمیته آزادیها همچنین ۲ مورد اخراج خبرنگاران از مسجدالاقصی را مستند کرده است که طی آن، تصمیماتی برای جلوگیری از ورود خبرنگاران به محوطههای مسجدالاقصی برای دورههای زمانی مشخص صادر شده بود.
کمیته آزادیهای سندیکای خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد وقایع میدانی ثبتشده طی ماه گذشته نشان میدهد حملات علیه خبرنگاران تنها به یک نوع نقض محدود نبوده، بلکه از بازداشت، بازجویی و توقیف گرفته تا حملات فیزیکی، هدف قرار دادن با گاز اشکآور و نارنجک صوتی، ممانعت از پوشش خبری، مصادره تجهیزات و حذف محتوای تصویری را دربر گرفته است.
این کمیته افزود: این دادهها تأکید میکند که خبرنگاران فلسطینی هنگام انجام وظیفه حرفهای خود برای انتقال و مستندسازی رویدادها، همچنان با خطرات و محدودیتهای متعددی روبهرو هستند و موارد ممانعت، توقیف و حمله به تیمهای رسانهای در مناطق مختلف تکرار میشود.
سندیکای خبرنگاران فلسطینی خواستار تضمین امنیت خبرنگاران و فراهم کردن امکان انجام فعالیت حرفهای آنان بدون تهدید، حمله یا تعقیب شد و بر ضرورت احترام به آزادی فعالیت رسانهای و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و همچنین پاسخگو کردن مسئولان حملات و نقض حقوق خبرنگاران و تیمهای رسانهای تأکید کرد.
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