دفاع مدیر شورای شیعیان استرالیا از برگزاری مراسمات بزرگداشت رهبر شهید در این کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان هشتمین نشست کمیسیون سلطنتی مبارزه با یهودیستیزی و انسجام اجتماعی دولت استرالیا، دکتر علی الاسماعیل، پزشک و مدیر «شورای شیعیان استرالیا»، مورد بازخواست قرار گرفت. محور اصلی پرسشهای اعضای کمیسیون، برگزاری مراسمات بزرگداشت و عزاداری در مساجد استرالیا برای آیتالله خامنهای(ره)، رهبر شهید امت مسلمانان، بود. در این جلسه، دکتر الاسماعیل به حاضرین گفت این مراسم صرفاً به دلیل جایگاه دینی و علمی ایشان بهعنوان یک مرجع تقلید برگزار شده و جنبههای سیاسی مدنظر اعضای کمیسیون در آن دخیل نبوده است.
دکتر الاسماعیل در تشریح جایگاه مرجعیت برای اعضای کمیسیون توضیح داد که مفهوم «مرجع» در فرهنگ شیعه به معنای شخصی است که دارای تحصیلات دینی بسیار عالی و گسترده بوده و مؤمنان در مسائل شرعی، فقهی و کلامی به او رجوع میکنند. وی در توضیح مقام مرجعیت افزود که این جایگاه در عالم تشیع، با موقعیتهای سیاسی و حکومتی متفاوت است و مراسم برگزار شده، ادای احترام به یک پیشوای عالیقدر دینی و صاحبنظر در علوم اسلامی بوده است؛ دکتر الاسماعیل جایگاه مرجعیت را به لحاظ ساختار دینی با جایگاه «پاپ» در مسیحیت مقایسه کرد.
در ادامه این جلسه، «ویرجینیا بل»، از اعضای کمیسیون، تلاش کرد با مطرح کردن بهانههای امنیتی و سیاسی علیه نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، برگزاری این مراسمات را زیر سؤال ببرد. دکتر الاسماعیل در پاسخ به این رویکرد، ضمن محکوم کردن قاطعانه هرگونه خشونت یا اقدام مجرمانه، تأکید کرد که اینگونه اتهامات مربوط به عناصر مجرم است و نه جامعه شیعیان یا اعضای مساجد.
علاوه بر این، دکتر الاسماعیل با اشاره به رویکرد شفاف شورای شیعیان استرالیا در قبال حوادث تروریستی، یادآور شد که این شورا بلافاصله پس از حمله تروریستی «بوندای» (Bondi) در دسامبر گذشته، بیانیههای رسمی صادر کرده و ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، مراتب همدردی خود را با جامعه یهودیان اعلام داشته است. وی تأکید کرد که تلاشهای جامعه شیعیان همواره بر پایه همزیستی مسالمتآمیز و تقویت روابط بینادیانی با سایر گروههای مذهبی استوار بوده است.
در پایان این نشست، دکتر الاسماعیل به معرفی فعالیتهای آموزشی شورای مسلمانان شیعه پرداخت. وی همچنین با اشاره به برگزاری نشستهای بینالادیانی و تعامل با کلیساهای محلی، هدف نهایی شورای مسلمانان شیعه را کاهش سوءتفاهمها و تقویت انسجام اجتماعی از طریق گفتوگوی مستقیم و رودررو عنوان کرد.
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