به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، امروز دوشنبه 19 مرداد 1405 در حاشیه نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، با اهدای لوح تقدیر از اقدام مسئولانه و ارزشمند «برسام عابدی»، ورزشکار خردسال گیلانی، تجلیل کرد.‎

برسام عابدی که در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج گرجستان حضور داشت، در دور سوم این مسابقات، با وجود برخورداری از ریتینگ بین‌المللی بالاتر و شانس مناسب برای کسب پیروزی، از رویارویی با حریف نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد.‎

این اقدام ورزشکار خردسال گیلانی با واکنش و تقدیر مسئولان استان همراه شد و از وی به دلیل پایبندی به مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی تجلیل به عمل آمد.‎

در بخشی از متن تقدیرنامه اهدایی به برسام عابدی آمده است:‎

«اقدام ارزشمند و مسئولانه ورزشکاران ایران اسلامی در عدم رویارویی با نمایندگان رژیم نامشروع، غاصب، جلاد و کودک‌کش صهیونیستی، به دلیل التزام به اصول و مواضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون پاک شهدای گلگون‌کفن جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب و همچنین اعلام حمایت و همبستگی با مردم مظلوم و قهرمان فلسطین، ستودنی است.»

در ادامه این تقدیرنامه، از اقدام برسام عابدی به عنوان جلوه‌ای از پایبندی جامعه ورزش کشور به ارزش‌های ملی و انسانی یاد شده و برای این ورزشکار خردسال گیلانی، موفقیت و سربلندی در عرصه‌های ورزشی و زندگی آرزو شده است.‎

برسام عابدی، شطرنج‌باز خردسال گیلانی، با این اقدام در جریان یک رقابت بین‌المللی، علاوه بر حضور در عرصه ورزش قهرمانی، موضع خود را در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی نشان داد.‎

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