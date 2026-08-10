  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

تقدیر از شطرنج‌باز خردسال گیلانی به دلیل خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی

۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
کد مطلب: 1851080
تقدیر از شطرنج‌باز خردسال گیلانی به دلیل خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از «برسام عابدی»، شطرنج‌باز خردسال گیلانی، به دلیل خودداری از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی در یک تورنمنت بین‌المللی تقدیر کرد.‎

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، امروز دوشنبه 19 مرداد 1405 در حاشیه نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، با اهدای لوح تقدیر از اقدام مسئولانه و ارزشمند «برسام عابدی»، ورزشکار خردسال گیلانی، تجلیل کرد.‎

برسام عابدی که در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج گرجستان حضور داشت، در دور سوم این مسابقات، با وجود برخورداری از ریتینگ بین‌المللی بالاتر و شانس مناسب برای کسب پیروزی، از رویارویی با حریف نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد.‎

این اقدام ورزشکار خردسال گیلانی با واکنش و تقدیر مسئولان استان همراه شد و از وی به دلیل پایبندی به مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی تجلیل به عمل آمد.‎

در بخشی از متن تقدیرنامه اهدایی به برسام عابدی آمده است:‎

«اقدام ارزشمند و مسئولانه ورزشکاران ایران اسلامی در عدم رویارویی با نمایندگان رژیم نامشروع، غاصب، جلاد و کودک‌کش صهیونیستی، به دلیل التزام به اصول و مواضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون پاک شهدای گلگون‌کفن جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب و همچنین اعلام حمایت و همبستگی با مردم مظلوم و قهرمان فلسطین، ستودنی است.»

در ادامه این تقدیرنامه، از اقدام برسام عابدی به عنوان جلوه‌ای از پایبندی جامعه ورزش کشور به ارزش‌های ملی و انسانی یاد شده و برای این ورزشکار خردسال گیلانی، موفقیت و سربلندی در عرصه‌های ورزشی و زندگی آرزو شده است.‎

برسام عابدی، شطرنج‌باز خردسال گیلانی، با این اقدام در جریان یک رقابت بین‌المللی، علاوه بر حضور در عرصه ورزش قهرمانی، موضع خود را در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی نشان داد.‎

---------------------------------

پایان پیام/ 344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha