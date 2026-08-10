تصویب ۱۲۹ برنامه در ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید گیلان/ برگزاری مراسم محوری در رشت و بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، دوشنبه 19 مردادماه 1405 با حضور اعضای این ستاد در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد و در پایان این نشست، ۱۲۹ پیشنهاد ارائه‌شده از سوی اعضای ستاد برای اجرای برنامه‌های بزرگداشت دولتمردان شهید به تصویب رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری در این نشست ضمن تسلیت فرارسیدن سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد(ص)، شهادت سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام رضا(ع)، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی اربعین حسینی و آیین جاماندگان اربعین، حماسه‌ای ماندگار خلق کردند.

وی افزود: حضور پرشور مردم در این آیین‌ها بار دیگر اوج ولایت‌مداری و عشق عمیق ملت ایران به ائمه اطهار(ع) را به جهانیان نشان داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، گفت: خبرنگاران و عکاسان خبری همواره همدل و همگام مردم شریف ایران در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی حضور دارند و با ثبت و انعکاس حماسه‌های ملت سرافراز ایران، نقش اثرگذاری در ماندگاری این رویدادها ایفا می‌کنند.

تشکیل ستاد استانی بزرگداشت دولتمردان شهید

اشجری با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید به ریاست وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: ستاد استانی بزرگداشت دولتمردان شهید نیز با تولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان تشکیل شده و دستورالعمل و برنامه‌های پیشنهادی به دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به تغییر عنوان ستاد بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به «ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید» در سال جاری، تصریح کرد: در این برنامه‌ها، علاوه بر رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، که در برهه‌ای ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشتند، یاد و خاطره جمعی از دولتمردان شهید کشور گرامی داشته خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به فهرست دولتمردان شهید، از شهیدان محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر، دکتر مصطفی چمران، مهندس جواد تندگویان، سرتیپ خلبان موسی نامجو، سرتیپ خلبان جواد فکوری، سیدموسی کلانتری، امیر دریابان علی شمخانی، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، شهید حسن عباسپور، دکتر محمود قندی، دکتر رحمان دادمان، دکتر علی لاریجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، دکتر امیرعبداللهیان، دکتر کمال خرازی، دکتر محمدعلی فیاض‌بخش و دکتر فریدون عباسی به عنوان ۱۹ دولتمرد شهید یاد کرد.

تأکید بر تبیین سیره دولتمردان شهید برای نسل جوان

اشجری با بیان اینکه مراسم و برنامه‌های هشتم شهریورماه سال جاری با پاسداشت قائد شهید امت اسلامی و بزرگداشت یاد و خاطره ۱۹ دولتمرد شهید و با محوریت شهیدان رجایی و باهنر برگزار خواهد شد، گفت: شهیدان رجایی و باهنر با خدمت صادقانه به مردم تا پای جان بر عهد خود ایستادند تا انقلاب اسلامی حفظ شود.

وی شهیدان رجایی و باهنر را اسوه و الگوی دولتمردان تراز انقلاب اسلامی دانست و افزود: تبیین سیره و سبک زندگی شهدای انقلاب اسلامی برای نسل جوان، از ضرورت‌های جامعه امروز است و باید از ظرفیت برنامه‌های بزرگداشت شهدا برای انتقال این مفاهیم به نسل جدید بهره گرفت.

هفته دولت و هفته وحدت؛ فرصتی برای تقویت انسجام ملی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با اشاره به تقارن هفته دولت با هفته وحدت، اظهار کرد: همزمانی سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر با خجسته سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت این دو مناسبت در راستای تقویت انسجام ملی و وحدت دینی است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته دولت و بزرگداشت دولتمردان شهید تأکید کرد.

برگزاری مراسم محوری در رشت و بزرگداشت شهید نامجو در بندرانزلی

اشجری از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت دولتمردان شهید در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت خبر داد و گفت: این مراسم با سخنرانی یکی از چهره‌های شاخص ملی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت یاد و خاطره شهید سرتیپ خلبان موسی نامجو، وزیر دفاع و از دولتمردان شهید گیلانی، در شهرستان بندرانزلی خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت و سیره شهید نامجو به نسل جوان، خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های ویژه برای معرفی شهدای شاخص استان می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جدید با الگوهای خدمت، ایثار و مسئولیت‌پذیری در نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند.

در پایان این نشست، اعضای ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید استان گیلان، ۱۲۹ پیشنهاد برای برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغی و بزرگداشت این شهیدان را بررسی و به تصویب رساندند.

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