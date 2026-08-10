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حشد الشعبی: مقرهای جعلی هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند

۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲
کد مطلب: 1851099
حشد الشعبی: مقرهای جعلی هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند

سازمان حشد شعبی عراق تاکید کرد: با هرگونه جعل عنوان یا سوءاستفاده از نام این سازمان برخورد قانونی و اداری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حشد الشعبی عراق در توضیحی اعلام کرد مقرهای جعلی که وزارت کشور این کشور از آنها خبر داده و مسئولانشان مدعی وابستگی به سازمان حشد شعبی بوده‌اند، هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند.

این سازمان تأکید کرد اقدامات مربوط به تعطیلی و پیگیری این مقرها در چارچوب عملیاتی از سوی اداره کل امنیت و انضباط حشد شعبی و در چارچوب فعالیت‌های کمیته دائمی ساماندهی و احصای سلاح که از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تشکیل شده است، انجام گرفته است.

حشد الشعبی همچنین بار دیگر بر ادامه روند شناسایی و رسیدگی به چنین مواردی تأکید کرد و افزود: اقدامات قانونی و اداری لازم علیه هر فرد یا گروهی که تلاش کند با جعل عنوان حشد شعبی یا به هر شکل دیگری از نام این سازمان سوءاستفاده کند، اتخاذ خواهد شد.
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