به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت روز خبرنگار، صبح امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد)، نشست خبری مدیر شبکه رادیویی قرآن با اصحاب رسانه‌ برگزار و از فعالیت‌ خبرنگاران حوزه قرآنی با اهدای لوح و هدایا تجلیل بعمل آمد.

محمدهادی صلح‌جو، در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم و تبریک به مناسبت روز خبرنگار، گفت: نشستی که امروز در خدمت شما هستیم، صرفاً بهانه‌ای است برای تشکر کردن و خداقوت به خبرنگاران عزیز که در حوزه فعالیت‌های قرآنی در رسانه‌ها مشغول خدمت هستند و زحمت می‌کشند. رادیو قرآن به سهم خود از زحمات شما عزیزان تشکر می‌کند و انشاالله اگر توفیق خدمت داشته باشیم، تلاش می‌کنیم که این روز رو هر سال با یک دورهمی و یک نشست صمیمانه گرامی بداریم.

مدیر رادیو قرآن به جایگاه خبرنگار به خصوص خبرنگاران سرویس فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت شما در عرصه قرآن یک اتفاق نیست و خدا را باید شاکر باشیم که در این حوزه فعالیت می‌کنیم و آن چیزی که باید بر تمامی رفتارها و عملکرد ما در عرصه کار اطلاع‌رسانی و خبر حاکم باشد، در نظر گرفتن حق و حقیقت و عدالت است و واقعا جز حق نباید چیزی بگوییم و جز حقیقت نباید مطلبی را عنوان کنیم.

آغاز فصل جدید فعالیت رادیو قرآن موضوع دیگری بود که صلح‌جو به آن پرداخت و عنوان کرد: هر دوره‌ای که از ادوار مختلف و در جریان مدیریت مدیران ارزشمند، صالح و قرآنی این شبکه نورانی اتفاق افتاده است، ویژگی‌های خودش را داشته و گروهی از مخاطبان را با خودش همراه و مردم رو با قرآن مانوس می‌کرد. مدیران دلسوزی نیز در هر دوره بر مسند امر نشستند و هدایت این شبکه رو به عهده گرفتند و وقتی کتاب خاطرات این شبکه قدیمی و اصیل قرآنی را ورق می‌زنیم روزهای خاطره انگیزی رو در آن می‌بینیم که از برگزاری جشنواره‌های قرآنی بسیار معظم و بزرگ گرفته و گروه کثیری از مخاطبان را با خودش همراه کرده تا اتفاقاتی نظیر جشنواره اذان و ابتحال، طرح بزرگ تابستانی آیه‌های زندگی، کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان مصری در کشور و ... که الحمدالله اتفاقات خاطره‌انگیزی برای بچه‌های رادیو قرآن رقم خورد.

وی ادامه داد: نگاه ما در دوره جدید غعالیت رادیو قرآن، رقم‌زدن اتفاقات بدیع و تازه است. ضمن اینکه باید از تجربه‌های گذشته استفاده کنیم چرا که امروز رادیو قرآن یک سرمایه بزرگ دارد و آن نیروی انسانی با تجربه و توانمند است که می‌توانند کارهای بزرگی را رقم بزنند. رادیو قرآن را امروز از این حیث بگوییم که بزرگترین شبکه رادیویی محسوب می‌شود که علاوه بر خود شبکه، ۲ کانال تلاوت و ترتیل را در زیرمجموعه خود دارد و ما باید در ۳ حوزه اقدام به تولید محتوا بکنیم که هر کدام ویژگی‌ها و مخاطبان خاص خود را دارند.در دوره جدید برای هر سه حوزه برنامه‌ریزی‌هایی کردیم و طرح‌هایی داریم که انشالله مخاطبان به تدریج با آنها آشنا می‌شوند و امیدواریم که نظر آنها را هم بتوانیم جلب کنیم و در این مسیر از یاری شما عزیزان هم نباید بی‌بهره باشیم و حتماً جریان اطلاع‌رسانی هم باید فعال بشود و مردم رو از اتفاقاتی که در مجموعه رادیو قرآن در حال رخ دادن است، مطلع کند و این تعامل فی‌مابین می‌تواند به اطلاع‌رسانی دقیق و درست به مخاطبان موثر و مفید باشد.

در بخش دیگر این نشست مدیر شبکه رادیویی قرآن پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود و در انتهای این مراسم نیز از خبرنگاران با اهدای لوح و هدایا تجلیل بعمل آمد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

