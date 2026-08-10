به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد این گروه با صدور بیش از ۲۰ دستورالعمل سراسری و دهها فرمان حکومتی، آزادی رسانهها را برچیده و افغانستان را به «زندان اطلاعات» تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، روزنامهنگاری در افغانستان بهطور فزایندهای خفه شده است. انتقاد از حکومت ممنوع، زنان خبرنگار با محدودیتهای گسترده روبهرو، بحثهای سیاسی خاموش و پخش تصاویر موجودات زنده در بسیاری از استانها ممنوع شده است.
گزارشگران بدون مرز به اصولنامه جدید آیین دادرسی کیفری محاکم طالبان (مصوب ژانویه ۲۰۲۶) اشاره کرده و گفته این قانون هرچند مستقیماً از مطبوعات نام نمیبرد، اما در عمل هرگونه انتقاد از مقامهای حاکم را جرمانگاری میکند. بر اساس این اصولنامه، توهین به رهبری امارت شش ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق و توهین به رهبر عالی طالبان یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق دارد. همچنین تماس با مخالفان حکومت باید گزارش شود و تعریفهای مبهم از «شورش»، «براندازی» و «الحاد» در کنار مجازاتهای سنگین، ابزار حقوقی تازهای برای خاموش کردن خبرنگاران فراهم کرده است.
سلیا مرسیه، مسئول بخش جنوب آسیای این سازمان، گفته است: «طالبان در پنج سال گذشته بهصورت سیستماتیک افغانستان را به زندانی برای اطلاعات تبدیل کردهاند. هر دستورالعمل جدید فضای فعالیت خبرنگاران و رسانههای مستقل را بیش از پیش محدود میکند. ممنوعیت انتقاد اکنون رسماً در قانون گنجانده شده، خبرنگاران زن تقریباً بهطور کامل حذف شدهاند و هر صدای مستقلی تحت پیگرد قرار میگیرد.»
گزارشگران بدون مرز خواستار لغو تمامی مقررات محدودکننده آزادی مطبوعات شده و تأکید کرده صدها خبرنگار افغانستانی برای حفظ جان و ادامه فعالیت حرفهای ناچار به ترک کشور شدهاند. این سازمان از کشورهای میزبان خواسته ابعاد این سرکوب و خطرات اخراج یا بازگرداندن اجباری این افراد را جدی بگیرند و از آنها حمایت کنند.
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