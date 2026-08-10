گزارش تازه از جنگ رمضان؛ آسیب به ۲۰ پایگاه آمریکا در ۸ کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ والاستریت ژورنال در گزارشی از وارد آمدن دستکم ۱۳ میلیارد دلار خسارت به تجهیزات و تأسیسات نظامی آمریکا در پی حملات ایران از آغاز جنگ رمضان خبر داد؛ گزارشی که در عین حال، ارزیابی تازهای از میزان آسیبپذیری پایگاههای فرامرزی ایالات متحده ارائه میدهد.
به گزارش والاستریت ژورنال، از آغاز جنگ رمضان، ایران بیش از دو هزار حمله هوایی، موشکی و پهپادی علیه پایگاههای آمریکا در سراسر غرب آسیا انجام داده که در نتیجه آن، حداقل ۲۰ سایت نظامی آمریکا در هشت کشور هدف قرار گرفته و آسیب دیدهاند. بر اساس این گزارش، در جریان این حملات، ۴۲ فروند هواپیمای نظامی نیز منهدم یا دچار خسارت شده است.
این روزنامه آمریکایی مجموع خسارتهای واردشده به تجهیزات و زیرساختهای ایالات متحده را دستکم ۱۳ میلیارد دلار برآورد کرده و تأکید کرده است که ابعاد این حملات، افزایش توان موشکی و پهپادی ایران را به نمایش گذاشته است.
والاستریت ژورنال همچنین با اشاره به نتایج این حملات، نوشته است که ایالات متحده برای دفاع از پایگاههای برونمرزی، زیرساختهای حیاتی و نیروهای خود در برابر تهدیدهای موشکی و پهپادی، از آمادگی کافی برخوردار نیست؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، ضرورت بازنگری در راهبرد دفاعی واشنگتن در منطقه را برجسته میکند.
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