پزشکیان: افغانستان و پاکستان مانع ورود عناصر بیگانه به ایران شدند

پزشکیان اظهار داشت برخی پاسگاه‌های مرزی ایران هدف قرار گرفتند و دشمنان قصد داشتند از مسیرهای شمال‌غربی و جنوب‌شرقی وارد کشور شوند، اما دولت‌های افغانستان و پاکستان با استقرار نیروهای امنیتی در مرزها و اعلام ممنوعیت عبور هر فرد یا گروهی از خاک خود برای ایجاد ناامنی در ایران، از این اقدام جلوگیری کردند.

رئیس‌جمهور ایران افزود پاکستان «با تمام وجود» همکاری کرده و افغانستان نیز همکاری بسیار خوبی داشته است. وی همچنین از همکاری ترکمنستان، روسیه و عراق قدردانی کرد و گفت تعامل با آذربایجان نیز ادامه دارد.

پزشکیان تأکید کرد دیپلماسی منطقه‌ای نقش مهمی در کاهش پیامدهای جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن ایفا کرده و کشورهای همسایه اجازه ندادند از خاکشان علیه ایران استفاده شود.

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