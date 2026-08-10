شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مشروع است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله گل، رئیس سازمان جوانان پاکستان و روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با شبکه خبری هم نیوز درباره شروط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اظهار داشت که این شروط از مبنایی مشروع برخوردار هستند و تا زمانی که آنها اجرا نشوند، نمیتوان انتظار برقراری صلح و ثبات در منطقه را داشت.
این تحلیلگر امور سیاسی پاکستان، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ورود مذاکرات به مرحله نهایی و بازگشایی قریبالوقوع تنگه هرمز گفت که برای تداوم رفت و آمد کشتیها از تنگه هرمز، آمریکا باید محدودیتها را کاهش دهد و مسیرهای مورد نظر ایران را بپذیرد.
این تحلیلگر پاکستانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که کنترل ایران بر این آبراه یک واقعیت است و حتی حضور ناوهای آمریکایی نیز نمیتواند تضمین کند که رفت و آمد کشتیها بدون وقفه ادامه خواهد داشت. به گفته او، وقوع هرگونه حمله موشکی یا پهپادی میتواند عبور و مرور کشتیها را متوقف کند و حتی برخورد یک کشتی میتواند موجب توقف دهها کشتی پشت سر آن شود.
عبدالله گل افزود که ایران از همان ابتدای بحران به آمریکا درباره پیامدهای چنین وضعیتی هشدار داده بود و شرایط کنونی تهران برای بازگشایی هرمز در واقع بخشی از چارچوبی است که پیشتر نیز در مذاکرات مطرح شده بود.
وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و توافق دفاعی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه گفت که فشارهای بینالمللی و تغییر مواضع کشورهای عربی نشان میدهد که آمریکا دیگر در موقعیتی نیست که بتواند شروط خود را به منطقه تحمیل کند.
عبدالله گل در پایان تأکید کرد که واشنگتن برای دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز، گزینههای محدودی در اختیار دارد و تحولات منطقهای و مواضع کشورهای عربی، فضای تصمیمگیری آمریکا را بیش از گذشته محدود کرده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما