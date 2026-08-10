به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل بیمارستان توانبخشی و اعضای مصنوعی در نوار غزه، درباره آمار تکاندهنده قربانیان قطع عضو در جنگ علیه این منطقه سخن گفت.
این مسئول پزشکی اعلام کرد که تعداد کل مبتلایان به قطع عضو در غزه به حدود ۸ هزار نفر رسیده است و این آمار، واقعیتی انسانی و بهداشتی بسیار دشوار را نشان میدهد.
به گفته وی، بیشترین آسیبها متوجه آسیبپذیرترین گروههای جامعه است، بهطوریکه کودکان ۲۵ درصد از کل موارد قطع عضو و زنان ۱۲.۵ درصد از مبتلایان به قطع عضو را تشکیل میدهند.
این مسئول پزشکی تأکید کرد که این آمار عظیم، سیستم بهداشت و توانبخشی غزه را با چالشهای بیسابقهای روبهرو کرده است؛ بهویژه در شرایط کمبود شدید تجهیزات پزشکی، لوازم درمانی و کادرهای متخصص.
وی از نهادهای بینالمللی و انسانی خواست تا برای حمایت از مراکز توانبخشی، تأمین اعضای مصنوعی و خدمات درمانی لازم، اقدام فوری انجام دهند تا بتوان رنج این افراد را کاهش داد و زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم کرد.
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