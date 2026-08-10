توافق دفاعی مکه فقط روی کاغذ؛ کارآمدی بدون حضور عملی زیر سوال است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ولفگانگ پوشتای، تحلیلگر سیاستهای امنیتی و دفاعی اتریش، در گفتوگو با شبکه الجزیره به بررسی کارایی توافق دفاعی اخیر میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پرداخت.
پوشتای معتقد است که توافق دفاعی اخیر بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان «فقط جوهری روی کاغذ» است.
وی گفت: با وجود حملات اخیر یمنیها علیه ریاض، «شاهد حضور نیروهای پاکستانی یا ترکیهای در عربستان سعودی نبودهایم.»
این تحلیلگر تأکید کرد: اگر در این سه کشور نیروی نظامی در میدان حضور نداشته باشد، یا در صورت حمله به عربستان، نیروهای پاکستانی و ترکیهای درگیر نشوند، چنین توافق دفاعی متقابلی عملاً کارایی نخواهد داشت.
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه جمعه ۱۶ مرداد در مکه سندی امضا کردند که از آن با عنوان «توافقنامه دفاع مشترک مکه» یاد میشود. مهمترین بند این سند، بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، «اصل دفاع جمعی» است؛ به این معنا که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه عضو، حمله به هر سه تلقی خواهد شد.
اخیراً شبکه سیانان هم با اشارهای کنایهآمیز به حمله نیروهای مسلح یمن به خاک عربستان نوشت که «این حملات چند روز بعد از امضای توافق مکه رخ داد؛ توافقی که قرار بود سطح بازدارندگی و امنیت عربستان را افزایش دهد.» تاکنون بسیاری از تحلیلگران کارایی و بازدارندگی این توافق را زیر سوال بردهاند.
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