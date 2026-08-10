حمله »جبهه مقاومت اسلامی در سوریه« به پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه» (اولی‌البأس) بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حمله به یک پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه خبر داد.

بر اساس اعلام این گروه، حمله پایگاه «العکو» در پادگان «الجزیره» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه حوض یرموک را هدف قرار داده است. اولی‌البأس همچنین با انتشار ویدئویی اعلام کرد که تصاویر منتشرشده، بخشی از عملیات مستقیم و متمرکز علیه این پایگاه را به نمایش می‌گذارد.

این گروه در بیانیه خود تأکید کرده است که این عملیات در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و با هدف انتقام خون قربانیان انجام شده است.

اولی‌البأس طی ماه‌های گذشته مسئولیت چندین عملیات و درگیری علیه نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه را بر عهده گرفته است.

این گروه نخستین بار در ۹ ژانویه ۲۰۲۵ با نام «جبهه آزادسازی جنوب» از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اعلام موجودیت کرد و مدعی شد بخشی از تجهیزات نظامی بر جای مانده از ارتش دولت پیشین سوریه را در اختیار دارد. این گروه پس از اعلام موجودیت، مسئولیت چند عملیات علیه نیروهای رژیم صهیونیستی، از جمله حمله ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ را بر عهده گرفت.

«جبهه آزادسازی جنوب» در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ با تغییر نام به «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه ـ اولی‌البأس» اعلام کرد این تغییر به دلیل فعالیت گروه‌های دیگری با نام مشابه در منطقه صورت گرفته است.

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