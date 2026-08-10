به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیوی ملی آمریکا (NPR) در گزارشی با اشاره به افزایش نارضایتی عمومی از نظام سیاسی دوحزبی آمریکا اعلام کرد که بسیاری از رأی‌دهندگان دیگر ساختار کنونی متشکل از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را پاسخگوی خواسته‌های خود نمی‌دانند و از اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی حمایت می‌کنند.

بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات پیو، نزدیک به ۷۰ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند که دست‌کم تا حدی مایل‌اند گزینه‌های سیاسی بیشتری غیر از دو حزب اصلی برای انتخاب داشته باشند.

این نارضایتی در شرایطی افزایش یافته که هر دو حزب اصلی با نگاه منفی بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی مواجه هستند.

نظرسنجی جدیدی که با مشارکت هزار نفر انجام شده نیز نشان می‌دهد ۵۰ درصد رأی‌دهندگان از نظام نمایندگی تناسبی حمایت می‌کنند؛ نظامی که در آن به جای پیروزی یک نامزد در هر حوزه انتخابیه، چند نماینده بر اساس سهم آرای احزاب انتخاب می‌شوند. حدود یک‌چهارم با این پیشنهاد مخالف و یک‌سوم نیز هنوز تصمیم مشخصی درباره آن ندارند.

لی دراتمن، پژوهشگر اندیشکده New America، می‌گوید میزان حمایت از اصول نمایندگی تناسبی حتی برای او نیز غافلگیرکننده بوده است.

نکته مهم اینکه این حمایت تنها به جریان چپ محدود نمی‌شود؛ ۶۰ درصد رأی‌دهندگان ترامپ که درباره این نظام موضع داشتند نیز از آن حمایت کرده‌اند.

به گفته جوسلین کیلی از مرکز پیو، رأی‌دهندگان آمریکایی در دوره‌ای طولانی از نارضایتی نسبت به سیاست و ساختار سیاسی کشور قرار دارند و آمادگی برای اصلاحات افزایش یافته است.

به نوشته NPR، مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد نارضایتی از انحصار سیاسی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در حال تبدیل شدن به مطالبه‌ای برای تغییر ساختار سیاسی آمریکا است؛ هرچند هنوز بخش بزرگی از جامعه با گزینه‌های جایگزین آشنایی کافی ندارد.

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