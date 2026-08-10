به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌هایی که روزنامه‌های گاردین، واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز و همچنین نشریه آتلانتیک منتشر کرده‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که جنگ آمریکا علیه ایران وارد مرحله‌ای بسیار حساس شده است. زیرا این جنگ از یک عملیات نظامی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار داشت کوتاه و قاطع باشد، به جنگی طولانی تبدیل شده که ذخایر تسلیحاتی آمریکا را فرسوده کرده، توان بازدارندگی واشنگتن را تضعیف نموده و نگرانی متحدان این کشور را افزایش داده است. هم‌زمان، دولت آمریکا ناچار شده به دنبال راهی برای مذاکره و خروج از درگیری‌ باشد که در آن به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود دست نیافته است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، روزنامه گاردین در گزارشی به قلم «رابرت تِیت» از واشنگتن می‌نویسد جنگ برای ترامپ به فیلمی شبیه شده که در آن یک صحنه بارها تکرار می‌شود. تهدید نظامی بزرگ و سپس عقب‌نشینی در آخرین لحظه با این استدلال که فرصتی برای مذاکره وجود دارد.

این روزنامه می‌گوید ترامپ از زمان آغاز جنگ علیه ایران دست‌کم هفت بار این الگو را تکرار کرده است. جدیدترین مورد نیز اعلام لغو حمله‌ای بود که به گفته او قرار بود بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. ترامپ دلیل این تصمیم را وجود فرصتی برای دستیابی به توافق با ایران عنوان کرد.

نبود راهبرد روشن آمریکا

گاردین معتقد است مشکل تنها به تکرار تهدیدها و عقب‌نشینی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نبود یک راهبرد روشن آمریکایی برای جنگ علیه ایران نیز به مسئله‌ای اساسی تبدیل شده است.

اهدافی که دولت ترامپ در آغاز جنگ علیه ایران، مطرح کرده بود، به مرور تغییر کرده‌اند. به جای صحبت درباره تغییر نظام ایران یا ترغیب مردم ایران به سرنگونی حکومت، ترامپ به‌طور فزاینده‌ای بر بازگشایی تنگه هرمز تمرکز کرده است. تنگه‌ای که پیش از جنگ اساساً باز بود و بسته شدن آن اکنون به یکی از مهم‌ترین پیامدهای درگیری میان ایران و آمریکا، تبدیل شده است.

این روزنامه به نقل از «مهرزاد بروجردی»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علوم و فناوری میسوری، می‌نویسد ترامپ در درک ماهیت نظام ایران مرتکب اشتباهی اساسی شده است؛ زیرا با این نظام به‌گونه‌ای برخورد کرده که گویی می‌توان آن را به‌سادگی زیر فشار بمباران و تهدید تسلیم کرد.

بروجردی که بیش از دو دهه نخبگان سیاسی ایران را مطالعه کرده و پایگاه داده‌ای شامل حدود ۲۷۰۰ چهره از این نخبگان گردآوری کرده است، می‌گوید بسیاری از رهبران کنونی نظام ایران پیوندی عمیق با آن دارند؛ زیرا انقلاب سال ۱۹۷۹ جایگاه و نفوذی برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین، حفظ نظام برای آنها مسئله‌ای حیاتی و وجودی محسوب می‌شود.

گاردین همچنین به نقل از «علی واعظ» معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بحران بین‌المللی، می‌گوید در شرایطی که روند مشخصی برای تصمیم‌گیری در دولت آمریکا وجود ندارد، درک سیاست ترامپ بر اساس یک منطق راهبردی روشن دشوار شده است.

به گفته واعظ، گزینه‌های نظامی آمریکا نیز به دلیل فرسایش ذخایر موشک‌های تهاجمی و رهگیر در حال محدود شدن است در حالی که ایران جایگاه خود را در مذاکرات به‌ویژه در موضوع تنگه هرمز تقویت کرده است.

خطرناک‌ترین بخش ماجرا

اما به نوشته واشنگتن‌پست، خطرناک‌ترین بخش جنگ، انتقال بحران از سطح تصمیم‌گیری سیاسی به سطح توانایی واقعی نظامی است.

«برانشو ورما» در گزارشی فاش کرده است که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) برای تسریع تولید سلاح و مهمات بر شرکت‌های صنایع دفاعی فشار وارد می‌کند. زیرا برخی ذخایر تسلیحاتی در نتیجه جنگ به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده‌اند.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، «استیون فاینبرگ» معاون وزیر جنگ آمریکا در یادداشتی خطاب به مدیران شرکت‌های صنایع دفاعی به آنها ۲۱ روز فرصت داده است تا برنامه‌هایی برای افزایش تولید و تسریع روند تحویل تجهیزات ارائه کنند. او تأکید کرده است که چرخه‌های توسعه تسلیحات که سال‌ها طول می‌کشند، دیگر قابل قبول نیستند و ظرفیت تولید باید همین حالا افزایش یابد.

این روزنامه توضیح می‌دهد که پنتاگون در اواخر ژوئیه گذشته با مدیران ارشد شرکت‌های دفاعی از جمله لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و بوئینگ، و همچنین شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری و صنایع نظامی مانند اندوریل و پالانتیر، نشست برگزار کرد. مقام‌های آمریکایی از این شرکت‌ها خواستند اعضای کنگره را برای افزایش هزینه‌های دفاعی تحت فشار قرار دهند.

وزارت جنگ آمریکا همچنین آنچه را توافق‌های چارچوبی برای افزایش تولید مهمات کم‌هزینه و سامانه‌های پدافند هوایی، از جمله پاتریوت و تاد، توصیف کرده، منعقد کرده است.

فرسایش و مانع تأمین مالی

با این حال، این برنامه‌ها با یک مانع مهم یعنی تأمین مالی مواجه هستند. توافق‌های چارچوبی قراردادهای الزام‌آور محسوب نمی‌شوند و تا زمانی که کنگره بودجه مورد نیاز را تصویب نکند، نمی‌توان آنها را به خریدهای واقعی تبدیل کرد.

ورما به نقل از «تام کاراکو» مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، می‌گوید مشکل این است که تقریباً هیچ‌چیز قرارداد نشده است، زیرا بودجه مورد نیاز هنوز از سوی کنگره تصویب نشده است.

آمار واشنگتن‌پست ابعاد فرسایش ذخایر آمریکا را نشان می‌دهد. در نخستین ماه جنگ علیه ایران، آمریکا بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک، بیش از هزار موشک رهگیر از نوع پاتریوت و تاد و همچنین بیش از ۱۳۰۰ موشک بالستیک تاکتیکی شلیک کرده است.

بر اساس تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ذخیره موشک‌های پاتریوت آمریکا از حدود ۲۲۰۰ فروند پیش از جنگ علیه ایران به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش یافته و ذخیره موشک‌های تاد نیز از ۴۵۲ فروند به کمتر از ۲۷۸ فروند رسیده است.

نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی به قلم «آنتون تروینوسکی»، «جاناتان سوان»، «اریک اشمیت» و «جولیان بارنز» تأکید می‌کند که آثار این فرسایش از مرزهای خاورمیانه فراتر رفته است. آمریکا مجبور شده موشک‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی، کشتی‌ها، هواپیماها و یگان‌های نظامی خود را از اروپا و آسیا خارج و به منطقه منتقل کند. اقدامی که نگرانی‌هایی درباره آمادگی نیروهای آمریکایی برای مقابله با بحران‌های دیگر ایجاد کرده است.

نگرانی متحدان در اروپا و آسیا

نیویورک‌تایمز می‌نویسد بمباران ایران توسط آمریکا هزاران موشک گران‌قیمت را مصرف کرده و مقابله با موشک‌های ایرانی نیز ذخایر پدافند هوایی آمریکا را فرسوده است.

در نتیجه، واشنگتن شروع به به تعویق انداختن یا بازنگری در تحویل برخی تسلیحات به متحدان خود کرده است. مسئله‌ای که به‌ویژه در اروپا و آسیا نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

اوکراین یکی از نخستین قربانیان این کمبود به شمار می‌رود. «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است میزان موشک‌های پدافندی که کشورش از متحدان غربی دریافت می‌کند به حدود یک‌سوم سطح سال گذشته کاهش یافته است.

هم‌زمان، روسیه در حال افزایش تولید موشک‌های خود است. مسئله‌ای که شکاف میان توانایی مسکو برای تولید موشک و توانایی غرب برای تأمین سامانه‌های رهگیری آنها را افزایش می‌دهد.

در آسیا نیز به نوشته نیویورک‌تایمز، انتقال تسلیحات دوربرد، موشک‌های تاماهاوک و سامانه‌های پدافند هوایی از منطقه هند-اقیانوس آرام به خاورمیانه، پرسش‌هایی درباره توانایی آمریکا برای حفاظت از ژاپن، کره جنوبی و دیگر متحدانش در صورت وقوع بحرانی با چین یا کره شمالی ایجاد کرده است.

به نوشته این روزنامه، مسکو و پکن این فرسایش را از نزدیک زیر نظر دارند و ممکن است از آن برای ارزیابی دوباره نقاط قوت و ضعف زرادخانه آمریکا استفاده کنند.

آسیب به اعتبار بازدارندگی آمریکا

این نگرانی‌ها با مطالب مطرح‌شده در برنامه «هفته واشنگتن با آتلانتیک» نیز همخوانی دارد. «جاناتان کارل»، خبرنگار ارشد واشنگتن در شبکه ای‌بی‌سی نیوز، هشدار داده است که ترامپ با تهدید مکرر به تشدید تنش و سپس عقب‌نشینی از آن، به اعتبار بازدارندگی آمریکا آسیب زده است.

او گفته است تکرار این رفتار هفت بار باعث می‌شود رقبای آمریکا در آینده تهدیدهای رئیس‌جمهور این کشور را کمتر جدی بگیرند.

«مِیسی رایان» نویسنده آتلانتیک و متخصص مسائل پنتاگون، نیز می‌گوید بحران مهمات تنها نتیجه جنگ علیه ایران نیست، بلکه مشکلی است که طی چند دهه انباشته شده است.

پس از پایان جنگ سرد، اولویت خرید مهمات کاهش یافت و در عین حال کوچک شدن و ادغام صنعت دفاعی آمریکا از دهه ۱۹۹۰، توانایی شرکت‌ها برای افزایش سریع تولید را تضعیف کرد. آمریکا همچنین در جریان حمایت از اوکراین و دیگر عملیات‌های نظامی، حجم زیادی از تسلیحات خود را مصرف کرده است.

آتلانتیک می‌گوید بازسازی این ذخایر حتی در صورت تأمین بودجه، سال‌ها زمان خواهد برد. وزارت دفاع آمریکا قراردادی به ارزش حداکثر ۵۸.۶ میلیارد دلار با شرکت لاکهید مارتین منعقد کرده است تا تولید موشک‌های پاتریوت «پک-۳» تا سال ۲۰۳۰ سه برابر شود، اما این برنامه‌ها مشکل کوتاه‌مدت را حل نمی‌کنند.

بار انتخاباتی و ترامپی که بی‌اعتناست

بحران تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و به‌تدریج به مشکلی سیاسی برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه نیز تبدیل شده است.

«کارل هولس» خبرنگار ارشد واشنگتن در نیویورک‌تایمز، می‌گوید جمهوری‌خواهان کنگره، جنگ علیه را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده به‌ویژه به دلیل افزایش قیمت نفت و فشار بر بودجه، یک بار انتخاباتی می‌دانند.

در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز درباره نحوه تأمین مالی جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی اختلاف نظر وجود دارد. در همین حال، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، خواهان مبالغ هنگفتی شده، اما جزئیات کافی درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه ارائه نکرده است؛ مسئله‌ای که حتی میان برخی جمهوری‌خواهان نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

آتلانتیک اضافه می‌کند که ترامپ هم‌زمان با کاهش میزان محبوبیت، ضعف اقتصادی و مشکلات سیاسی در داخل حزب مواجه است؛ در حالی که به شکل قابل توجهی درگیر مسائلی مانند بازطراحی کاخ سفید، ساخت سالن جدید و ایجاد استخر انعکاس در واشنگتن شده است.

«زولان کانو-یانگز»، خبرنگار کاخ سفید در نیویورک‌تایمز، معتقد است این مشغولیت نشان‌دهنده شکافی میان اولویت‌های رئیس‌جمهور آمریکا و مسائلی است که جمهوری‌خواهان باید برای جلب دوباره حمایت رأی‌دهندگان بر آنها تمرکز کنند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه هشدار داده‌اند که ادامه جنگ علیه ایران و کشته شدن شمار بیشتری از سربازان آمریکایی می‌تواند هزینه سیاسی بیشتری بر کاخ سفید پیش از انتخابات نوامبر تحمیل کند.

بر اساس آنچه در این بحث آتلانتیک مطرح شده، تاکنون ۲۰ سرباز آمریکایی در عملیات‌های مرتبط با جنگ علیه ایران کشته شده‌اند و با ادامه درگیری، احتمال افزایش این تعداد همچنان وجود دارد.

بحرانی فراتر از جنگ

در مجموع، چهار منبع تصویری جامع از بحرانی ارائه می‌کنند که از خود جنگ فراتر رفته است.

گاردین معتقد است ترامپ چرخه تهدید و عقب‌نشینی را تکرار می‌کند، زیرا نتوانسته است راهبردی روشن در قبال ایران تدوین کند.

واشنگتن‌پست نشان می‌دهد پنتاگون به‌طور فوری در تلاش است پایه صنعتی دفاعی آمریکا را بازسازی و تولید تسلیحات را تسریع کند، اما تأمین بودجه هنوز قطعی نشده است.

نیویورک‌تایمز هشدار می‌دهد فرسایش زرادخانه آمریکا نه‌تنها عملیات کنونی را تهدید می‌کند، بلکه بازدارندگی آمریکا در اروپا و آسیا را تضعیف کرده و فرصتی برای روسیه و چین ایجاد می‌کند.

آتلانتیک نیز بُعد سیاسی بحران را برجسته می‌کند. جایی که جنگ علیه ایران، بحران مهمات، مشکلات اقتصادی و اختلافات درون حزب می‌توانند به بار انتخاباتی سنگینی برای جمهوری‌خواهان تبدیل شوند.

به این ترتیب، جنگ علیه ایران پس از بیش از پنج ماه، نه فقط آزمونی برای توانایی آمریکا در دستیابی به اهداف نظامی خود، بلکه آزمونی برای توانایی این کشور در حفظ ذخایر راهبردی، اطمینان دادن به متحدان، بازدارندگی رقبا و متقاعد کردن رأی‌دهندگان است که دولت ترامپ می‌داند به کدام سو حرکت می‌کند.

پارادوکس اصلی که این چهار منبع برجسته می‌کنند این است که کشوری که همچنان تریلیون‌ها دلار برای دفاع هزینه می‌کند، اکنون ناچار شده از صنایع نظامی خود بخواهد ذخایری را بازسازی کنند که جبران آنها ممکن است سال‌ها طول بکشد. آن هم در شرایطی که جنگی را ادامه می‌دهد که طبق برآوردهای اولیه دولت ترامپ قرار بود ظرف چند هفته به پایان برسد.

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