به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ با توهم «تسلیم بی‌قیدوشرط ایران»، جنگ علیه این کشور را آغاز کرد، اما نه تنها نتوانست ایرانیان را وادار به تسلیم کند، بلکه اکنون با چالش تنگه هرمز و سخت‌تر شدن مطالبات ایران در ازای باز کردن این آبراه روبرو شده است.

«توافق با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست»؛ «برای بازگشایی تنگه هرمز، آمریکا باید رفتار خود را اصلاح کند». این‌ها جملات پرتکرار روزهای اخیر مسئولان ایرانی در مورد شرایط بازگشایی تنگه هرمز است. ایران همچنین در ازای بازگشایی تنگه هرمز، ۶ شرط را برای آمریکا تعیین کرده است.

شبکه سی‌ان‌ان با اشاره به این شروط تأکید کرده که ایران نه‌تنها تسلیم نشد، بلکه حالا مطالبات بیشتر و سخت‌تری را نیز در مورد آبراه هرمز مطرح کرده است.

این رسانه آمریکایی تأکید کرده که توافق محدودی که با عمان بر سر تنگه هرمز در دست انجام است، به معنای بازگشایی این آبراه حیاتی، آن هم مطابق میل و خواسته واشنگتن، نیست.

فهرست شروط شش‌گانه ایران

روز شنبه، محمدباقر ذوالقدر، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور سیاسی کنونی رهبر جمهوری اسلامی ایران، فهرستی از خواسته‌های مدنظر ایران در قبال آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرد. وی «اصلاح رفتار آمریکا» را لازمه باز شدن تنگه هرمز دانسته و شروط زیر را برای باز شدن این آبراه حیاتی مطرح کرد:

۱- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند،

۲- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد،

۳- محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند،

۴- خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی‌کم‌وکاست بپردازد،

۵- تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد،

۶- دارایی‌های مسدودشده و دزدیده‌شده مردم ایران را بی‌قیدوشرط آزاد کند.

کارشناسان معتقدند این شروط سخت‌گیرانه ایران نشان‌دهنده این است که ایران دست برتر را در جنگ با آمریکا دارد.

مارک اسپر، وزیر دفاع دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، تأکید کرده که شروط جدید ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نشان می‌دهد که ایرانیان معتقدند دست بالا را دارند و فکر می‌کنند در حال پیروزی هستند؛ و در واقع همین‌طور هم هست. این چیزی است که ما اکنون با آن مواجه هستیم.

وی افزوده که ایران به خوبی از موقعیت خود در مذاکرات و اهرم فشاری که از طریق کنترل تنگه هرمز در اختیار دارد، آگاه است.

ترامپ اکنون به اذعان رسانه‌های مختلف آمریکایی، با کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی روبرو شده و ادامه جنگ اصلاً به نفعش نیست. از سوی دیگر، رسانه‌ها از مشورت‌های پشت‌پرده ژنرال‌های ارشد آمریکا به ترامپ برای «خروج» از درگیری با ایران خبر داده‌اند.

وال‌استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی نوشته بود که رئیس‌جمهور آمریکا به مشاوران خود گفته که ممکن است فقط به باز شدن تنگه هرمز رضایت دهد و بدون یک توافق هسته‌ای جنگ با ایران را به پایان برساند.

این اظهارات از سوی همان کسی مطرح شده که در روزهای آغازین جنگ، از ایرانیان می‌خواست «تسلیم شوند.» او همچنین بارها (دست‌کم هفت مرتبه) مجبور شده تا از تهدیدات خود علیه ایران عقب‌نشینی کند.

کارشناس شبکه الجزیره، محمد شرقاوی، در این زمینه تأکید کرده که ترامپ تنها به دنبال یافتن «راه خروج شرافتمندانه‌ای» است تا مشخص نشود که او قصد فرار یا خروج از گرداب درگیری را داشته است.

در حال حاضر، به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی، هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها در جریان نیست و فقط تبادل پیام از طریق میانجی‌ها در حال انجام است.

این دیپلمات تأکید کرده که تا زمانی که سیاست آمریکا و محاصره دریایی ادامه داشته باشد، تنگه هرمز گذرگاه امنی نخواهد بود.

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