  خباثت دشمن را با زبان فرهنگ و هنر به فرصت تربیتی تبدیل کنید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد علامتی، مدیرعامل کانون و معاون وزیر آموزش و پرورش، که به عنوان نماینده وزیر به هرمزگان سفر کرده بود، در گردهمایی کارکنان کانون استان با تسلیت ایام سوگواری دهه پایانی صفر و همچنین شهادت امام شهید و فرشتههای میناب، گفت: امروز خدا را شاکرم که توفیق زیارت قبور شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نصیبم شد.
وی با قدردانی از فعالیتهای جهادگونه مربیان کانون هرمزگان که در دوران جنگ رمضان بیش از پیش محکم ایستادگی کردند و میدانداری فرهنگی را هرگز رها نکردهاند، افزود: خانم پشتکوهی، مدیرکل کانون هرمزگان، مانند یک مادر پشت شما ایستادهاند و در هر شرایطی از شما حمایت و به حق مادری کردهاند.
شهدای شجره طیبه میناب؛ سوگ آرمانی و جهشدار
مدیرعامل کانون پرورش فکری با تأکید بر اینکه سوگ امروز ما حماسی و از جنس سوگ برای اباعبدالله الحسین(ع) است، گفت: سوگواری برای شهدای شجره طیبه میناب، سوگ آرمانی و جهشدار است؛ باید همه مربیان کشور یکبار با این شهدا خلوت کنند. هر کس که در کانون میخواهد با کودک کار کند، چه مربیان قدیمی و چه جدید، باید این قبور را زیارت کند.
وی افزود: اگر کسی با دیدن شهدای مدرسه شجره طیبه میناب متحول نشود و در مسیر انقلاب قرار نگیرد، دیگر نه امکان خدمت دارد و نه امکان توفیق.
علامتی با تأکید بر اینکه مگر میشود این خباثت آمریکا و اسرائیل را نادیده گرفت، ابراز داشت: فرشتگان میناب، این شهدای گرانقدر، در رکاب امام زمان(عج) باز خواهند گشت. این جنایت را آمریکا و اسرائیل مرتکب شدند که ۱۶۸ دانشآموز، معلم و والدین را در محیط مقدس آموزشی به شهادت رساندند.
وی تصریح کرد: این جنایت به دست شقیترین افراد رخ داد و شما مربیان باید عداوت و دشمنی نسبت به این افراد را با زبان فرهنگ و هنر در دل کودکان و نوجوانان بکارید. نوجوانان امروزی باید با تفکر، سره را از ناسره تشخیص دهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امروز تفکر انقلابی برای ما مهم است. دشمن خبیث در شهر ما بمب انداخته و آیندهسازان کشورمان را به شقیترین شکل به شهادت رسانده است؛ باید محکمتر از همیشه مرگ بر آمریکا و اسرائیل بگوییم.
رسالت کانون؛ آرامش ذهن و قلب کودکان و تربیت انقلابی
مدیرعامل کانون پرورش فکری با بیان اینکه وظیفه ما در کانون این است که ذهن و قلب بچهها را آرام و هدایت کنیم، گفت: ما دنبال تربیت انقلابی کودکان و نوجوانان هستیم؛ هویت و تربیت بچهها امروز در کف خیابان و تجمعها است.
وی با تأکید بر دسترسپذیر کردن خدمات کانون افزود: باید هر کجا کودکان و نوجوانان حضور دارند، شما نیز حضور پیدا کنید؛ گاهی این حضور فیزیکی، گاهی با گوشی و گاهی با پلتفرمهای دنیای مجازی است.
کتاب؛ کلید بازگشت کودک به فطرت پاک
علامتی با بیان اینکه دشمن خباثت کرده و ما باید این خباثت را به یک فرصت تربیتی تبدیل کنیم، گفت: ما به خون این شهیدان بدهکاریم و شما مربیان باید کمک کنید کودکان در استیفای حقوقشان موفق شوند و مورد ظلم قرار نگیرند.
وی اضافه کرد: کودکان در بدو تولد بد نیستند و راه کج نمیروند؛ بلکه رفتهرفته که وارد جامعه میشوند ممکن است به راه کج کشیده شوند که وظیفه شما مربیان است که کودک را به اصل خود بازگردانید. زمانی این اتفاق خواهد افتاد که کتاب به دست آنان برسد؛ وقتی کودکی کتابخوان شود، شما دنیا را جلو بردهاید. هر کودکی که پرورده دست شماست و کار نیکی انجام دهد، ثواب آن به شما خواهد رسید.
وی با تاکید بر مطالعه کتاب ادامه داد: باید بهترین کتابها را برای کودکان و نوجوانان انتخاب و گلچین کنید؛ برخی کتابها در زمان خاصی بسیار خوب بودند اما اکنون ممکن است پاسخگوی نیاز امروزکودکان و نوجوانان نباشند.
برنامههای سفر یکروزه مدیرعامل کانون به هرمزگان
یادآوری میشود بررسی وضعیت برگزاری امتحانهای نهایی و سرکشی از حوزههای امتحانی، بازدید از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دیدار با خانواده شهدا و ادای احترام به شهدا، حضور در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان هرمزگان، سفر به میناب و حضور در محل مدرسه شجره طیبه، زیارت گلزار شهدای میناب و تجدید میثاق با شهدای کودک و نوجوان و دیدار با کارکنان کانون هرمزگان از مهمترین برنامههای این سفر یکروزه بود.
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