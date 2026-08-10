اربعین الگویی جهانی برای برادری و همبستگی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن رشید جواد العبایچی، مدیر آستان مقدس حسینی، در نشست افتتاحیه دهمین کنفرانس علمی بینالمللی زیارت اربعین که توسط مرکز مطالعات و پژوهشها در آستان مقدس حسینی برگزار شد، تأکید کرد: زیارت اربعین یک گردهمایی جهانی بشری است که تجلیبخش ارزشها و اصولی است که امام حسین (علیهالسلام) بنیان گذاشت.
مدیر آستان مقدس حسینی گفت: امسال حدود ۲۰ میلیون زائر در زیارت اربعین شرکت کردند که بیش از ۵ میلیون نفر از آنان زائر عرب و خارجی بودند و از بیش از ۱۷۲ کشور، با ملیتها، ادیان و مذاهب گوناگون میآمدند.
وی افزود: این جمعیتهای عظیم برای زندهکردن ارزشهای انسانی که امام حسین (علیهالسلام) بنیان نهاد، حضور یافتند.
العبایچی توضیح داد: نهضت حسینی ارزشهای انسانی و اسلامی را بنیان نهاد که برجستهترین آنها عبارتاند از: مبارزه با ظلم، یاریرساندن به حق و مظلومان، امر به معروف و نهی از منکر، و احترام به کرامت و حقوق انسان.
وی خاطرنشان کرد که «زیارت اربعین از طریق مشارکت میلیونها نفر از ملیتها، ادیان و مذاهب گوناگون، به الگویی جهانی برای برادری و همبستگی تبدیل شده است؛ موضوعی که جهانیبودن پیام انسانی امام حسین (علیهالسلام) را بازتاب میدهد».
وی با اشاره به اینکه تأثیر نهضت حسینی از واقعه کربلا فراتر رفته و به پیامی برای آزادی و عدالت و مقابله با ظلم و استبداد تبدیل شده است، بیان داشت: اصول امام حسین (علیهالسلام) همچنان در وجدان ملتها زنده است.
لازم به ذکر است که دهمین کنفرانس علمی بینالمللی زیارت اربعین به منظور بررسی ابعاد فکری، انسانی و تمدنی این زیارت، با مشارکت شماری از پژوهشگران و دانشگاهیان از داخل و خارج عراق برگزار شد.
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