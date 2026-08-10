به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز گفت: مقاومت و ارتش در این عرصه، سرمایه حاکمیت ملیاند و بدون ارتش و مقاومت، بقایی برای لبنان نیست. در قلب این زلزله منطقهای باید توان ملی حفظ شود، نه اینکه تجزیه گردد.
شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز و روحانی شیعه لبنان، در پیامی خطاب به ملت لبنان گفت: ای ملت عزیز لبنان! شکی نیست که ما در قلب یک منطقه راهبردی قرار داریم که زیر فشار آتش زندگی میکند؛ در حالی که واشنگتن بر اجرای «پروژه قرن» اصرار دارد، آن هم از طریق منطقه نفتی خلیج فارس و حوزههای انرژی شرق مدیترانه. همه اینها در بستری از قدرتیابی روزافزون چین و دیگران و گسترش بحرانهای جهانی و افزایش شکافها و توانمندیهای مستقل میان آمریکا و سایر پایتختهای بزرگ رخ میدهد.
وی افزود: اینجاست که خطرناکترین بحرانهای جهان جدید نهفته است؛ زیرا واشنگتن میخواهد منطقه خلیج فارس و حوزه انرژی مدیترانه را پایگاه مرکزی «معرکه قرن» و ابزار لازم برای خفه کردن اقتصاد بینالمللی و اجرای سلطه جهانی جدید قرار دهد. این همان چیزی است که آمریکا با جنگ علیه ایران از دست داده و میخواهد آن را بدون معجزه جبران کند؛ و این امری غیرممکن است.
واشنگتن پس از جنگ شکستخوردهاش علیه ایران نمیداند چه کند
شیخ قبلان ادامه داد: دقیقاً اینجاست که بحران منطقه از جمله لبنان و سوریه نهفته است؛ زیرا ما در قلب حوزههای انرژی و آتش معرکه بزرگ نفت قرار داریم. وظیفه امروز ما حفاظت از لبنان در برابر بازی «معامله ضعیف» است، و حفاظت از لبنان مستلزم بزرگترین همبستگی ملی، سیاسی، مردمی و رسانهای است؛ وگرنه قویترین سنگرهای حاکمیتی لبنان را از دست میدهیم. این ذخیره ملی یک امر وجودی است، به تمام معنا؛ زیرا خود واشنگتن پس از جنگ شکستخوردهاش علیه ایران نمیداند چه کند.
وی در ادامه گفت: آنچه کشورهای منطقه این روزها تجربه میکنند یک «سونامی امنیتی» بیثبات است. بنابراین ماهیت تأثیرگذاری و حفاظت ملی به قدرتی که در اختیار داریم بستگی دارد، نه به اختلافاتی که میان ماست. اتکا صرف به دیپلماسی ضعیف در اینجا لبنان را به طعمهای آسان برای «تلآویو تروریست» تبدیل میکند و این دقیقاً خواسته واشنگتن است. خطرناکتر اینکه تلآویو نه بر سر عقبنشینی از نوار اشغالشده، بلکه بر سر شکل منافع و امتیازات صهیونیستی و امنیتی در داخل کشور مذاکره میکند.
روحانی شیعه لبنان بیان داشت: مقاومت و ارتش در این عرصه، سرمایه حاکمیت ملیاند و بدون ارتش و مقاومت، بقایی برای لبنان نیست. در قلب این زلزله منطقهای باید توان ملی حفظ شود، نه اینکه تجزیه گردد. با همبستگی و مشارکت ملی، به گزینههای بد مجبور نخواهیم شد؛ بهویژه اینکه تلآویو با حمایت واشنگتن میخواهد (از طریق مذاکره) توان لبنان را تجزیه کند و به ساختار همبستگی ملی ضربه بزند. هیچ سودی هم برای دولت فعلی در ضعف، تفرقه و از همگریختگی داخلی نیست.
مفتی جعفری ممتاز تصریح کرد: وظیفه بزرگ ما حفظ لبنان، میراث تاریخی و مشارکت بنیادینِ میثاقمحور است؛ مشارکتی که مانع یکهتازی میشود تا لبنان منفجر نگردد. همین ما را به جستوجوی پنجره سیاسیای سوق میدهد که به وحدت ملی ما خدمت کند، نه به ذبح آن. "نبیه بری" رئیس مجلس در اینجا یک ضرورتِ نجاتبخش و ملی است که هیچ جایگزین بینالمللی یا منطقهای برای او وجود ندارد. در این زمینه باید از فضاهای تلاش ملی بهرهبرداری شود و این بزرگترین وظیفه دولت فعلی است.
وی اشاره کرد: بهانهتراشی ممنوع است و فرو بردن سر در دامان آمریکایی، بقای لبنان را تهدید میکند. منطق ملی این است که وقتی دولت از تو محافظت نمیکند، خودت باید از خودت محافظت کنی و دولت از سال ۱۹۴۸ تاکنون از جنوب محافظت نکرده است. جایگزین لبنان، لبنان است و جایگزین وحدت ملی، وحدت ملی. تأسفبار اینکه دولت فعلی با اقشار ملی بهگونهای تجزیهطلبانه رفتار میکند و تلآویو هم از این طریق، در قالب مذاکره، برای ضربه زدن به ساختار بنیادین لبنان و نیز شعلهور کردن آتش در همه استانها و روستاهایش سود میبرد.
شیخ قبلان بیان داشت: ابتکار عمل اکنون در دست دولت است و دولتی بدون همبستگی ملی وجود ندارد و برای ما هیچچیز مهمتر از بازگشت دولت به مردم، حوزهها و جبهههای حاکمیتیاش نیست. اینجا میگویم: وجود دولت در جنوب، با همه ادارات و نهادهایش، یک ضرورت وجودی برای لبنان است و حضور ارتش لبنان در تمام مرزهای جنوبی یک ضرورت مطلق حاکمیتی و نجاتبخش است. پروژههای واشنگتن و تلآویو در این زمینه فاجعهبارند و راهحل در اولویتهای حاکمیتی است؛ بدون آن، دولت نمیتواند هیچ معاملهای را که با عقیده ملی در تضاد باشد، عملی کند.
او ادامه داد: چون ما در قلب بحران دولت هستیم، میگویم که نمیتوان کشور را به سبک کمیل شمعون، پیمان بغداد، توافق ۱۷ مه یا «معامله چارچوب» اداره کرد. واشنگتن آشکارا میخواهد لبنان را ببلعد و منافع صهیونیستی را تأمین کند و این اتفاق نخواهد افتاد. نیروهای سیاسی موظفاند آنچه را که باید انجام دهند، چون کشور در معرض تهدید وجودی است.
مفتی جعفری ممتاز گفت: آتشی که جنوب را میسوزاند، همه لبنان را خواهد سوزاند و هیچ منطقهای از پروژههای بزرگ اسرائیل در امان نیست. هر کس زیربنای محرومیت تاریخی را گذاشته، جنوب را به ویرانی محکوم کرده است. جنوب محافظ میخواهد، نه کسی که بر سرش معامله کند. امداد ملی از جبهه جنوب و همبستگی حاکمیتی آغاز میشود، نه از سرکوب، تجزیه، حذف و بازی نقش سلطه فرامرزی.
شکست واشنگتن و تلآویو در برابر ایران، منطقه را به نقطه عطف دیگری کشانده است
شیخ قبلان تأکید کرد: نمیتوان جنوب را از بیروت جدا کرد و هر که جنوب را ببازد، لبنان را باخته است. واقعیت منطقه نیز به سود منافع تلآویو و واشنگتن نیست و همه منطقه در حال گذراندن درد زایمان پایانهاست. نباید وحدت ملی و توانمندیهای حاکمیتیمان را از دست بدهیم. هیچ قدرتی برای لبنان بزرگتر از یقین ملی نیست و شکست واشنگتن و تلآویو در برابر ایران، منطقه را به نقطه عطف دیگری کشانده است.
او گفت: آنچه اکنون در آن هستیم، دورهای از تحولات پرهزینه است و وظیفه ما حفاظت از سرِ لبنان در برابر هرگونه امتیاز، تسلیم سیاسی یا امنیتی است؛ بهویژه اینکه جنگ منطقه دیگر «تصمیم برتری» نیست، بلکه قماری است که واشنگتن را در بدترین وضعیت راهبردیاش قرار داده است. لبنان اکنون در قلب خطرناکترین جنگ سرنوشتساز و هرجومرج منطقهای قرار دارد و آنچه در این لحظه تاریخی نیاز داریم، همبستگی ملی و توانمندیهای حاکمیتی است، نه تسلیم و امتیازدهی. یعنی باید در سمت درست تاریخ باشیم.
مفتی جعفری اشاره کرد: هر که به فکر لبنان است، به فکر جنوبش هم هست. باید محبت ملی بازگردانده شود، زیرا پایه تاریخی وجود لبنان است و همین چیزی است که کشور امروز بهگونهای خطرناک و بیحدوحصر و زیر چشم دولت فعلی، از آن رنج میبرد. هیچ فرصت داخلی، ملی و نجاتبخشی بزرگتر از رئیس مجلس نبیه بری وجود ندارد و رئیسجمهور جوزف عون میتواند لبنان را از دروازه «عین التینه» نجات دهد. مسئله این است که لبنان چگونه باقی بماند، نه اینکه ما چگونه به تجزیه و ویرانی آن کمک کنیم.
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