به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی ناگازاکی توسط ایالات متحده، با تأکید شهردار این شهر بر خطرات سلاح‌های هسته‌ای و نگرانی از تغییر سیاست دفاعی ژاپن برگزار شد.

شیرو سوزوکی، شهردار ناگازاکی، روز یکشنبه تأکید کرد که در حالی که برخی کشورها استدلال می‌کنند که داشتن سلاح‌های هسته‌ای به جلوگیری از تهاجم بالقوه کمک می‌کند، بمباران‌های اتمی هیروشیما و ناگازاکی نشان داده است که انسان‌ها می‌توانند از خط قرمز عبور کنند.

سوزوکی گفت: نظریه بازدارندگی هسته‌ای بسیار خطرناک و شکننده است. سلاح‌های هسته‌ای "شر اجتناب‌ناپذیر" نیستند، بلکه "شر مطلق" هستند و هرگز نمی‌توانند با بشریت همزیستی داشته باشند.

وی خطاب به رهبران کشورهای هسته‌ای و ملت‌هایی که به بازدارندگی هسته‌ای متکی هستند، افزود که هر چه بیشتر به بازدارندگی هسته‌ای تکیه کنید، خطر جنگ هسته‌ای را بیشتر افزایش می‌دهید.

سالگرد این حمله با بازنگری دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در سیاست دفاعی برای تقویت بیشتر توانایی تهاجمی ارتش همزمان شده است. گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه آیا تاکایچی ممکن است اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به کشور را بدهد، افزایش یافته است؛ اقدامی که خلاف اصل سوم غیر هسته‌ای ژاپن است.

«نیهون هیدانکیو»، سازمان پیشرو بازماندگان بمب اتمی ژاپن، روز دوشنبه در هفتادمین سالگرد تأسیس خود، تعهد خود را برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته‌ای تجدید کرد. بازماندگان ناامیدی خود را ابراز کرده و حمایت دولت ژاپن از بازدارندگی هسته‌ای را مورد انتقاد قرار داده‌اند. نگرانی فزاینده در مورد احتمال سهل‌انگاری تاکایچی در مورد اصول غیرهسته‌ای، اعتراضات بازماندگان را در هیروشیما و ناگازاکی برانگیخته است.

ایالات متحده در ۹ اوت ۱۹۴۵ (۱۸ مرداد ۱۳۲۴) حمله به ناگازاکی را آغاز کرد که منجر به کشته شدن ۷۰ هزار نفر شد. سه روز پیش از آن بمباران هیروشیما ۱۴۰ هزار کشته برجای گذاشته بود.

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