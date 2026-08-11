به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد خالد نوردین، وزیر دفاع مالزی در گفت‌وگوی تلفنی با سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کوالالامپور برای توسعه همکاری‌های دفاعی با تهران تأکید کرد.

وزیر دفاع مالزی گفت که دو کشور می‌توانند بر پایه روابط دوستانه موجود، همکاری‌های دفاعی خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه همکاری‌های دفاعی میان ایران و مالزی هر چه سریع‌تر نهایی و به عنوان سند رسمی توسعه روابط دفاعی دو کشور اجرایی شود.

محمد خالد نوردین همچنین از حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی دریایی و هوافضایی لنکاوی «لیما» در سال آینده استقبال کرد و این نمایشگاه را فرصتی برای گسترش روابط و بررسی زمینه‌های جدید همکاری‌های دفاعی میان دو کشور دانست.

وزیر دفاع مالزی در ادامه با ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، جان‌باختن شماری از مسئولان، نیروهای امنیتی و غیرنظامیان ایرانی در جریان درگیری‌های اخیر در غرب آسیا را تسلیت گفت.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آتش‌بس، اظهار داشت که گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک باید همچنان برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وزیر دفاع مالزی همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مقاومت و اتکای این کشور به ظرفیت‌های دفاعی بومی را مورد توجه قرار داد.

محمد خالد نوردین در بخش دیگری از اظهارات خود، از همکاری ایران و رفتار مناسب این کشور در تسهیل عبور و مرور در جریان درگیری‌های اخیر قدردانی کرد و گفت که امنیت مسیرهای حیاتی دریایی، از جمله تنگه هرمز، باید همچنان حفظ و تضمین شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تقویت همکاری‌های دفاعی تهران و کوالالامپور می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های دفاعی، دریایی و صنایع نظامی باشد.

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