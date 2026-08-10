روایت پزشکیان از دیدار ۷ ساعته خود با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مسعود پزشکیان امروز دوشنبه در حاشیه دیدار با «دبیران کل احزاب و سیاسیون» که در محل وزارت کشور برگزار شد، توضیحاتی در خصوص دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد و گفت: ایشان از لحاظ جسمی در صحت و سلامت کامل بودند و رهنمودهای خود را ارائه فرمودند و دغدغه‌ها و مشکلات را گفتم و به راحتی سخنانم را گوش دادند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تمام مشکلات و دغدغه‌های خود را با رهبر معظم انقلاب مطرح کردیم، بیان کرد: دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، دیدار بسیار خوبی بود، حدود ۷ ساعت در خدمت ایشان بودم و توانستیم در خصوص تمام مسائل روز کشور گفت‌وگو کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه مهم مطرح شده در این دیدار وضعیت معیشت مردم، اشتغال و مسکن بود، اظهار داشت: همچنین در خصوص مشکلات ناشی از تحریم گفت‌وگو کردیم؛ نحوه ایستادگی دولت و ملت، همراهی مردم و وحدت و انسجام از دیگر مسائلی بود که در این جلسه به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان «حفظ وحدت و انسجام» را مهمترین توصیه‌ رهبر معظم انقلاب دانست که در این جلسه مطرح شد و تاکید کرد: امروز تمام برنامه دشمن بر ایجاد اختلاف و تفرقه معطوف شده است؛ ما باید از هرگونه اختلاف پرهیز کنیم و از هر کلام و بیانی که در راستای بر هم زدن وحدت و انسجام باشد، دوری کنیم. ممکن است درون یک خانه بحث‌هایی مطرح باشد اما در بیرون یک صدا و یک آهنگ به گوش جهانیان خواهیم رساند تا دشمنان بدانند، ایران عزیز ما برای دفاع از استقلال، سربلندی و دفاع از باورهای خود ایستاده است.

رئیس‌جمهور در پایان خطاب به ملت ایران، گفت: مردم عزیز ایران! اگر در سختی‌ها قصور و کاستی می‌بینید، بدانید که ما شرمنده هستیم و با تمام وجود در خدمت شما هستیم و مطمئن باشید که از هیچ اقدامی برای حل مشکلات شما کوتاهی نخواهیم کرد.

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