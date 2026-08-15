کوهی در برابر طوفان؛ مروری بر استواری مؤمن درآموزه های اسلام

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ابنا: در میان تعالیم ژرف و ناب پیامبر اکرم (ص)، حدیثی کوتاه اما پرمعنا، تصویری ماندگار از حقیقت ایمان ترسیم کرده است: «مومن کالجبل لا یتزعزع بریح العاصفه»(۱)؛ مؤمن مانند کوهی است که با وزش باد تند تکان نمی‌خورد. این تشبیه زیبا، مؤمن را نه به موجودی شکننده و متغیر، که به استواری و پایداری کوه در برابر مخاطرات طبیعت توصیف می‌کند. در دنیایی که امواج فتنه‌ها و سختی‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند، این حدیث، مؤمن را به پناهگاهی امن از جنس ایمان و یقین فرا می‌خواند. این استواری، ریشه در چه حقیقتی دارد؟ قرآن کریم، این کتاب هدایت، ابعاد این قدرت و آرامش را در آیاتی روشن تبیین کرده و راه رسیدن به این مقام را به مؤمنان نشان می‌دهد.



آرامش و استواری؛ آرامش در سایه یاد خدا

اولین راز از رازهای این استقامت روحی، در آرامشی نهفته است که تنها با یاد خدا به دست می‌آید. آیات قرآن به صراحت بیان می‌کند که دلهره‌ها و اضطراب‌های دنیوی، در برابر ذکر الهی رنگ می‌بازد. این آرامش قلبی، همان گمشده انسان معاصر است که در میان طوفان‌های زندگی، نقطه‌ی اتکایی محکم و امن می‌یابد. قرآن در این باره می‌فرماید:

«الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»(۲)

«همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.»

هنگامی که مؤمن در برابر تندباد حوادث قرار می‌گیرد، این آرامش ناشی از یاد خداست که همچون وزنه‌ای نیرومند، او را بر جای خود استوار نگاه می‌دارد. پیوند با منبع قدرت و آرامش، عامل اصلی شباهت مؤمن به کوه است؛ چیزی که او را از تزلزل و ناپایداری در برابر شدیدترین طوفان‌ها حفظ می‌کند. اما این آرامش از کجا نشأت می‌گیرد؟ از یقین به اینکه هیچ‌کس جز خداوند نمی‌تواند زیان یا سودی به او برساند، و این که تقدیر الهی بر اساس حکمت و عدالت است. وقتی انسان چنین باوری داشته باشد، طوفان سختی‌ها نمی‌تواند بنیاد وجودش را به لرزه درآورد؛ زیرا می‌داند که هرچه می‌گذرد، اراده الهی در پس آن است و او را هرگز تنها نمی‌گذارد.



صبر و توکل؛ رمز پیروزی در میدان حق

اگرچه آرامش، زمینه‌ساز استقامت است، اما برای مواجهه فعال با دشواری‌ها، به دو بال نیرومند نیاز است: صبر و توکل. این دو خصلت در کنار یکدیگر، تصویر کامل «مومن کالجبل» را ترسیم می‌کنند. صبر، استقامت در برابر سختی‌ها و توکل، تکیه بر قدرتی فراتر از توان خویش است. قرآن کریم صریحاً این دو ویژگی را در کنار هم نشانه مؤمنان راستین معرفی می‌کند:

«الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَلَیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ»(۳)

«همان کسانی که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می‌کنند.»

توکل، نیرویی امیدآفرین و تقویت‌کننده است که سبب فزونی پایداری می‌شود. پیامبران الهی، الگوی کامل این صبر و توکل بودند. آن‌ها در برابر آزارهای شدید، نه تنها نهراسیدند، بلکه با توکل بر خدا، استقامت خود را دوچندان کردند. شاید زیباترین بیان این حقیقت، سخن حضرت شعیب (ع) خطاب به قوم خود باشد:

«وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَیٰ مَا آذَیْتُمُونَا ۚ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ»(۴)

«و چرا بر خدا توکل نکنیم، با اینکه ما را به راه‌های (سعادت) رهبری کرده است؟! و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش برنمی‌داریم)! و توکل‌کنندگان، باید فقط بر خدا توکل کنند.»

این آیات، نشان می‌دهد که توکل، زمینه‌ساز صبر در برابر آزار دشمنان است. توکل، عملی است که بر استمرار و تکرار تأکید دارد و هر لحظه، قدرت و امید تازه‌ای به مؤمن می‌بخشد. صبر نیز تنها تحمل رنج نیست، بلکه نوعی مقاومت فعال و هدفمند است که مؤمن را در مسیر حق ثابت‌قدم نگاه می‌دارد. کوه، در برابر طوفان نه تنها تکان نمی‌خورد، بلکه طوفان را می‌شکند و از آن عبور می‌دهد. مؤمنِ صابر و متوکل نیز چنین است؛ او سختی‌ها را پشت سر می‌گذارد، نه اینکه مغلوب آن‌ها شود. این نوع صبر، در سیره پیامبران به روشنی قابل مشاهده است؛ آن‌ها با وجود تمام موانع، هرگز از رسالت خود دست نکشیدند و با توکل بر خدا، بر همه مشکلات فائق آمدند.



اصل عدم تسلط کفار بر مؤمنان؛ نهایی‌ترین ضمانت استواری

شاید قوی‌ترین دلیل بر وعده الهی برای استواری مؤمنان، در آیاتی یافت شود که هرگونه سلطه و چیرگی نهایی کافران بر آنان را نفی می‌کند. کوه استوار، هرگز مغلوب طوفان نمی‌شود و مؤمن نیز در نهایت، در برابر جبهه باطل شکست‌ناپذیر است. قرآن به صراحت می‌فرماید:

«... وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»(۵)

«... و خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است.»

این آیه که به «آیه نفی سبیل» مشهور است، نه یک توصیه، که وعده‌ای قطعی الهی است. این آیه به مؤمن اطمینان می‌دهد که طوفان‌های سخت و هجوم دشمنان هرگز نمی‌توانند او را از جایگاه رفیع ایمانش به زیر بکشند و بر او سلطه یابند. این، نهایی‌ترین تکیه‌گاهی است که به مؤمن، جرأت و جسارت ایستادگی در برابر همه طوفان‌ها را می‌دهد و او را به کوهی پرصلابت تبدیل می‌کند که در برابر هر تندبادی پابرجا می‌ماند.

البته معنای این آیه آن نیست که مؤمنان هرگز در ظاهر شکست نمی‌خورند یا مورد آزار قرار نمی‌گیرند؛ بلکه مقصود، سلطه نهایی و دائمی کافران بر مؤمنان در عرصه حقیقت و هدایت است. تاریخ نیز گواه است که چه بسیار مؤمنانی که در ظاهر مغلوب شدند، اما حقیقت ایمانشان هرگز شکست نخورد و در نهایت، راه آنان بر باطل پیروز شد. کربلا نیز مصداق عینی این وعده الهی است؛ جایی که اجساد بر خاک افتادند، اما ایمان و پیام حسین (ع) برای همیشه بر تخت نشست و طوفان ظلم نتوانست آن را تکان دهد. همچنین در جنگ‌های صدر اسلام، مانند جنگ بدر، مؤمنان اندک بر سپاه عظیم کفار پیروز شدند و این نشانه روشنی از تحقق وعده الهی بود.



پیوند سه رکن؛ کوهی که از درون استوار است

آنچه از بررسی این سه رکن (آرامش یاد خدا، صبر و توکل، و نفی سلطه کفار) به دست می‌آید، تصویری هماهنگ از مؤمنی است که از سه سطح تقویت می‌شود: سطح اول، آرامش درونی است که از ذکر خدا نشأت می‌گیرد و مانع از تزلزل عاطفی او می‌شود. سطح دوم، صبر و توکل است که قدرت عملی او را در برابر دشواری‌ها افزایش می‌دهد. سطح سوم، اطمینان به وعده الهی است که چشماندازی روشن از پیروزی نهایی پیش روی او قرار می‌دهد.

در واقع، حدیث «مومن کالجبل...» تمام این سطوح را در یک تشبیه جامع گرد آورده است. کوه، از درون با سنگ‌های سخت و ریشه‌های عمیق خود استوار است (آرامش ناشی از یاد خدا)، در برابر بادهای سخت نه تنها خم نمی‌شود، بلکه آن‌ها را می‌شکند (صبر و توکل)، و هرگز از جای خود کنده نمی‌شود (نفی سلطه نهایی دشمن). این سه، اضلاع مثلثی هستند که مؤمنِ راستین را در مسیری پرپیچ و خم، سالم و پیروز به مقصد می‌رسانند. نکته مهم دیگر این است که این سه رکن، یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ آرامش ناشی از ذکر، صبر را آسان‌تر می‌سازد و توکل، آرامش را عمیق‌تر می‌کند و در نهایت، یقین به نفی سلطه کفار، همه اینها را به اوج می‌رساند.



استواری؛ نه انفعال، که مقاومتی پویا

حدیث «مومن کالجبل...» به راستی که تصویری جامع از حیات طیبه مؤمن است. این استواری، حاصل آرامش او در سایه یاد خداست، صبر و توکلش بر پروردگار و اعتماد او به وعده الهی مبنی بر نفی سلطه جبهه باطل بر اوست. در مسیر زندگی که پر از فراز و نشیب‌های گوناگون است، تنها با تمسک به این آموزه‌هاست که انسان می‌تواند به مقام «مومن کالجبل» دست یابد و در برابر توفان‌های سخت، سربلند و استوار بماند و هرگز میدان حق را خالی نکند. این استواری، هرگز به معنای انفعال و سکون نیست؛ بلکه مقاومتی پویا، هوشمندانه و سرشار از حیات است که مؤمن را به پیروزی دنیوی و اخروی رهنمون می‌سازد. همان‌گونه که کوه در برابر طوفان، ثبات خود را حفظ می‌کند اما هرگز از حرکت و رشد باز نمی‌ایستد، مؤمن نیز در عین پایداری، همواره در مسیر تکامل و تعالی گام برمی‌دارد و با هر طوفان، استوارتر از پیش می‌شود. در پایان، این سؤال برای هر مؤمنی مطرح است که آیا ما نیز می‌توانیم در برابر طوفان‌های زندگی، همچون کوهی استوار باشیم؟ پاسخ در عمل به این آموزه‌های قرآنی و نبوی نهفته است.

پی نوشت:

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۲، ص ۲۳۳، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ ش. (حدیث نبوی «مومن کالجبل لا یتزعزع بریح العاصفه»)

۲. سوره رعد (۱۳)/ آیه ۲۸

۳. سوره نحل (۱۶)/آیه ۴۲

۴. سوره ابراهیم (۱۴)/ آیه ۱۲

۵. سوره نساء (۴)/ آیه ۱۴۱

فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)